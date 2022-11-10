Biden: Demokratlar için güçlü bir geceydi

ABD Başkanı Joe Biden Demokrat Parti'nin beklenenden daha iyi bir ara seçim performansı sergilemesinin ardından kazananın demokrasi olduğunu söyledi. Biden 2024 seçimleri için aday olma niyetinde olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Kongre ara seçimlerinin ardından açıklanan ilk sonuçların beklenenden çok daha iyi olduğunu belirtti. Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, muhalefettekiCumhuriyetçilerin bekledikleri zafere ulaşamadığını ve Demokratların "güçlü bir gece" geçirdiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Kongre'de çoğunluğu elde etmesi anlamında kullanılan Kırmızı Dalga'nın da gerçekleşmediğini dile getiren Başkan Biden, ''Amerikalılar da Cumhuriyetçilerin benimle birlikte çalışmasını beklediklerini açıkça belirttiler. Cumhuriyetçi meslektaşlarımla birlikte çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan ve Biden iktidarının bundan sonraki iki yıllık dönemi açısından büyük önem taşıyan Kongre ara seçimlerinde muhalefetteki Cumhuriyetçiler, ülkedeki kamoyu araştırmalarının yarattığı beklentinin aksine büyük kazanımlar elde edemedi.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde genellikle görevdeki başkanın partisi oy kaybına uğrar. Cumhuriyetçiler, Demokratlara karşı büyük bir süpürme ya da "kırmızı dalga" elde etmeyi umuyordu. Ancak oy sayımları Cumhuriyetçilerin daha mütevazı kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi'nde birkaç sandalye kazanmış olsa da henüz hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi.

Oy sayımı devam ediyor

Seçimlerin ardından bazı eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kontrolün hangi partide olacağı, Arizona, Nevada ve Georgia eyaletlerinden çıkacak sonuçların ardından netlik kazanacak.

Fotoğraf: Mandel Ngan/AFP

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Biden'ın, Temsilciler Meclisi'nde Meclis Azınlık lideri olarak görev yapan Kevin McCarthy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Cumhuriyetçiler Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu kazanırsa, McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.

Partilerden birinin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edebilmesi için 218 sandalye kazanması gerekiyor. Alınan son sonuçlara göre Cumhuriyetçiler şu an itibarıyla 209, Demokratlar ise 189 sandalyeye sahip.

Demokratlar'ın Senato'da kontrolü elinde tutması da hala mümkün. Bu durumda Demokrat Parti, federal yargıçlar ve yönetimdeki yetkilileri aday gösterme yetkisi koruyacak.

Kürtaj yasağına veto

Seçim sonuçlarını değrlendiren Biden, ''Seçmenler hala hayal kırıklığı içinde olduklarını açıkça ortaya koydular" dedi. Biden diğer yandan buna rağmen, izlediği siyasette büyük değişimler olmayacağını belirterek, "Hiçbir şeyi temelden değiştirmeyeceğim" ifadesini kullandı. Başkan, altyapı projeleri için için fon sağlanması ve reçeteli ilaç maliyetlerinin sınırlandırılması gibi politikalarının faydasının zaman içinde belli olacağını kaydetti.

Cumhuriyetçi Kongre liderleri ile görüşmeyi de planladığını dile getiren Joe Biden, Cumhuriyetçilerin sosyal güvenlik ya da sağlık sigortası yardımlarının yeniden gözden geçirilmesi gibi taleplerinin Amerikan halkında bir karşılığının olup olmadığına bakılabileceğini ancak kürtaja ülke çapında bir yasak gelmesi yönündeki girişimleri veto edeceğini kaydetti.

2024'te yeniden aday olma niyetini açıkladı

Eşi, First Lady Jill Biden'ın da katıldığı basın toplantısında soruları yanıtlayan Joe Biden, ikinci dönem için yeniden başkanlığa adaylığının bir "aile kararı" olduğunu söyledi. 2024'te yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde ekibinin kampanya hazırlığı içinde olduğunu belirten 79 yaşındaki Biden, "niyetim tekrar aday olmak" dedi. Bununla ilgili resmi bir duyuru yapma konusunda ise "şu ya da bu şekilde aciliyet hissetmiyorum" diyen Joe Biden, gelecek yılın başında bu konuda kesin kararını vereceğini belirtti.

AP,dpa,DW / SSB,ET