Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan silah anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada bu tür silah satışlarının ABD'nin daha güçlü "güvenlik ortakları" oluşturma yönündeki "stratejik hedeflerine" hizmet edip etmediğinin gözden geçirileceği belirtildi.

Körfez ülkeleriyle silah satışlarına Donald Trump yönetimince onay vermişti. Anlaşma uyarınca ABD Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 adet F-35 savaş jetinin yanı sıra cephane satacaktı. Bu satışın toplam değeri 23 milyar doları buluyor. Suudi Arabistan'a da akıllı cephane satılmasına onay verilmişti.

Silah satışları Suudi Arabistan'ın Yemen'de İran destekli isyancı Husilere yönelik askeri operasyonları nedeniyle kamuoyunda tepki çekiyordu. Birçoğu sivil olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği Yemen savaşında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyor. Yeni ABD yönetimi Yemen'de Arap ülkelerine askeri desteğin sona erdirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

BAE ile F-35 anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş jetlerinin satışı anlaşması, ülkenin İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmesinin ardından gelmişti. Satışın gerçekleşmesi halinde BAE (radar sistemleri tarafından yakalanmayan) "hayalet uçak" sahibi olan ilk Arap ülkesi olacaktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yemen'deki sivillerin durumunun yeni yönetimin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Blinken "Suudi Arabistan tarafından sürdürülen bir harekat görüyoruz ve birçokları günümüz dünyasında bunu en vahim insani kriz olarak görüyor, bu da bize bir şeyler söylüyor" diye konuştu. Blinken "Çaresiz durumda olan Yemen halkına insani yardım için elimizden gelen her şeyi yapmamız yaşamsal öneme sahip" ifadelerini kullandı.

İran ile yumuşama sinyali

Bakan Blinken, Biden yönetiminin Trump'ın çöpe attığı İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasını güçlendirmek ve uzatmak istediğini de doğruladı ancak ilk adımı kendilerinin atmayacağını ifade etti. İran'ın birçok bakımdan anlaşma maddelerine uymaktan uzak olduğunu belirten Blinken Tahran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirme yönünde bir dizi adım atması gerektiğini vurguladı. Blinken "O noktadan bir hayli uzağız" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin'in karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi İran'a yaptırımlar uygulamış, Tahran da anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamıştı.

AFP/EC, JD

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