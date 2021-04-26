 Biden: Büyük uluslar karanlık sayfalarıyla yüzleşir | DÜNYA | DW | 02.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden: Büyük uluslar karanlık sayfalarıyla yüzleşir

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa'da yüzlerce siyah ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin 100. yıldönümünde burada düzenlenen törene katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Joe Biden, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

Joe Biden, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da yüzlerce siyah Amerikalının beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. ABD Başkan Joe Biden, Tulsa'da 1921'de öldürülen siyah ABD'liler için düzenlenen anma törenlerine katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Biden yaptığı konuşmada, "Burada olanların tarihi çok uzun süre sessizce anlatıldı" diyerek "yaraların ancak gerçeklerle iyileştirilebileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı, Amerikalıları Tulsa kentindeki katliamdan 100 yıl sonra ülkenin geçmişindeki ırkçılıkla yüzleşmeye çağırdı. Biden "Büyük ulusların yaptığı budur. Karanlık sayfalarıyla yüzleşirler" dedi.

Irkçı nefretin, ABD'deki yasaları ve kültürü şekillendirdiğini belirten Joe Biden, "Bunların hiçbiri olmamış ve bugün bizi etkilemiyormuş gibi davranarak kendimize kötülük yapıyoruz" dedi. Biden, Amerikan gizli servislerine göre aşırı sağcı terörün ABD için en büyük tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Biden, Tulsa'daki ırkçı saldırının "karanlığa gizlendiğinden" ve çok uzun süre gizli tutulduğundan şikayet etti. "Amerikalı kardeşlerim, bu bir isyan değildi. Bu bir katliamdı. Tarihimizin en kötülerinden biriydi" dedi. "Karanlık çok şey saklayabilir ama hiçbir şeyi silemez" diye konuştu.

Tulsa katliamının hayatta kalan tanıkları Biden'ın konuşmasını dinledi

Tulsa katliamının hayatta kalan tanıkları Biden'ın konuşmasını dinledi

Biden, 1 Haziran 1921'de Tulsa'daki katliamın hayatta kalan son üç tanığıyla da bir araya geldi.

Ne olmuştu?

Ülke tarihinin en kanlı ırkçı olaylarından biri olarak anılan Tulsa Katliamı, Tulsa kentinde 31 Mayıs 1921'de genç bir siyah Amerikalının, beyaz bir kadına tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla patlak verdi. Haberin gazetelerde duyurulmasının ardından mahkeme binası önünde beyaz ve siyahlardan oluşan kalabalık karşı karşıya geldi. Ertesi sabah Greenwood semtinde beyazlar siyahları vurdu, bin 200 evi ateşe verdi, kilise ve okullara saldırdı, dükkanları yağmaladı. Olaylar sırasında 300'e yakın siyahi hayatını kaybetti.

afp,epd,Reuters/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Macron Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda Soykırımı'nın 27'nci yıldönümünde bu ülkeye ziyarette bulanarak ülkesinin soykırımdaki sorumluluğunu kabul etti.  

Almanya'dan Herero ve Namalara yönelik soykırımı tanıma kararı

Almanya, 1904-1908 yılları arasında Namibya’da Alman İmparatorluğu’nun Herero ve Namalara yönelik katliamlarını soykırım olarak tanımayı kabul etti.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya'nın Namibya'daki karanlık tarihi  

Benzer içerik

Weltspiegel 15.04.2021 | USA Washington | Präsident Joe Biden zu Truppenabzug Afghanistan

SZ: Biden'ın "soykırım" açıklaması bir dönüm noktası 26.04.2021

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915'te Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliam için "soykırım" ifadesini kullanması, Alman ve Avrupa basınında geniş yer buldu.

Türkei Hatay Verteidigungsminister Hulusi Akar

Savunma ve Adalet Bakanları'ndan "soykırım" tepkisi 26.04.2021

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Joe Biden’ın "soykırım" ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı da "şanlı tarihimize çamur atma arayışı" açıklamasını yaptı.

Amerikanische und Türkische Flagge

Türkiye’den ABD Büyükelçisine "soykırım" tepkisi 25.04.2021

ABD Başkanı Biden’ın Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliam için "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Türkiye’nin "güçlü tepkisi" aktarıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hindistan'da pandeminin öksüz bıraktığı çocuklar

Hindistan pandeminin en ağır vurduğu ülkelerden biri. Hayatları en çok etkilenenler arasında çocuklar önde geliyor. Hint hükümetinin verilerine göre 600'e yakın çocuk annesini, babasını Covid-19'dan kaybettiği için tek başlarına artık.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  