 Biden Ankara Büyükelçiliğine Cumhuriyetçi ismi aday gösterdi | DÜNYA | DW | 14.07.2021

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DÜNYA

Biden Ankara Büyükelçiliğine Cumhuriyetçi ismi aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği görevine Cumhuriyetçi politikacı Jeff Flake'i aday gösterdi. Flake, eski Başkan Trump'a parti içi muhalefetin başını çeken isimler arasındaydı.

Jeff Flake, Cumhuriyetçi parti içinde Trump'a muhalif isimler arasında yer alıyordu.

Jeff Flake, Cumhuriyetçi parti içinde Trump'a muhalif isimler arasında yer alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden eski Arizona senatörü Jeff Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi.

Flake, adaylığı ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ardından Demokrat partili Başkan Biden'a teşekkür etti. Cumhuriyetçi politikacı, "ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin stratejik önemi göz önüne alındığında Başkan Biden'ın bana yönelik güveninden onur ve gurur duyuyorum. Bu, her iki ülke açısından önemli bir dönemde son derece önemli bir görev" dedi.

Flake, eşi Cheryl ile birlikte kendilerine verilen bu görev için müteşekkir olduklarını ve "Türkiye'nin müstesna insanlarını tanıyacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını" da sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçi politikacı, partiler üstü düşüncenin Amerikan diplomasi ve dış politikasının en iyi geleneklerinden biri olduğunu, dış politikada partizanlığa yer olmadığını vurgulayarak Biden'ın göreve kendisini aday göstererek bu geleneği teyit ettiğini kaydetti.

"ABD'nin dünya liderliği ikame edilemez"

ABD'nin tek ses olarak konuşmasının önemine vurgu yapan Flake, deniz aşırı ülkelerde yaşamış biri olarak ABD'nin dünyada oynadığı vazgeçilmez rolün bilincinde olduğunu ve ABD'nin liderliğinin ikame edilemeyeceğini söyledi.

59 yaşındaki Flake'in resmi olarak göreve atanabilmesi için adaylığının Senato'da da onaylanması gerekiyor. New York Times gazetesi, Flake'in adaylığını "yüksek profilli bir diplomatik göreve tanınmış ılımlı bir Cumhuriyetçi getiriliyor" şeklinde nitelendirdi.

Cumhuriyetçi parti içinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle öne çıkan isimler arasında yer alan Flake, Arizona eyaletini temsilen Kongre'nin her iki kanadında da görev yapmış, 2017 yılında partinin Trump'ın "pervasız, rezil ve onursuz davranışlarına yeterince karşı çıkmadığı" gerekçesiyle bir daha adaylığını koymayacağını açıklamıştı. 2019'da siyasetten çekilen Flake, çeşitli üniversitelerde akademik görevler üstlendi.

Flake 18 yıllık Kongre üyeliği öncesinde 1980'li yılların başında bir süre Afrika'da yaşamış, Güney Afrika'da Mormon misyonerliği, Namibya'da da Demokrasi Vakfı yöneticiliği yapmıştı.

 

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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