 Biden Amerikalılardan Ukrayna′yı terk etmelerini istedi | DÜNYA | DW | 11.02.2022

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DÜNYA

Biden Amerikalılardan Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

Ukrayna'da durumun hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceğini söyleyen ABD Başkanı Biden, Ukrayna'da bulunan Amerikalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

NBC televizyonuna konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD birliklerinin tahliye operasyonu düzenlemesinin mümkün olamayacağına dikkat çekerek Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi "şimdi" terk etmeleri çağrısında bulundu. "Amerikalılar ve Ruslar birbirini vurmaya başlarsa bu dünya savaşı olur" ifadelerini kullanan Biden, Rusya'nın dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna sınırındaki duruma atıfla "Bu çok farklı bir durum ve her şey hızlı bir şekilde kontrolden çıkabilir" ifadelerini kullanan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ABD vatandaşlarına zarar verilmemesi konusunda uyardı. Biden, "Putin, eğer Ukrayna'yı işgal edecek kadar budala ise umarım ABD vatandaşlarına olumsuz etkisi olacak bir şey yapmama konusunda yeterince akıllıdır" dedi.

Biden, bir Rus işgali durumunda ABD vatandaşlarının kurtarılması için Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceklerinin de altını çizdi.

ABD askerleri Polonya ve Romanya'da

ABD ordusu, askerlerini Ukrayna'nın komşuları Polonya ve Romanya'ya konuşlandırmıştı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ihtiyaç halinde Polonya'daki ABD askerlerinin muhtemel tahliye operasyonlarına yardım edebileceğini ifade etti. Şu anda ordunun Amerikalıları Ukrayna dışına çıkarmak için bir girişimi bulunmadığını kaydeden Kirby, "Ukrayna'dan ayrılmak için çok sayıda olanak var" dedi.

Rusya, Ukrayna sınırına askerlerini yerleştirdi

Rusya, Ukrayna sınırına askerlerini yerleştirdi

Amerikan hükümeti, Ocak ayında Ukrayna'daki "öngörülemeyen" durum nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. ABD ayrıca Ukrayna'daki diplomatik varlığını da azaltmıştı.

Rus ve Ukraynalı temsilciler Berlin'de bir araya geldi

Krizi yatıştırmak için diplomatik temaslar da devam ediyor. Ukraynalı ve Rus temsilciler, dün "Normandiya Formatı" çerçevesinde Berlin'de bir araya geldi. Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda gerçekleşen buluşmanın yaklaşık 10 saat sürdüğü, ancak kayda değer bir ilerleme sağlanamadan sona erdiği açıklandı. Tarafların Mart ayında tekrar bir araya gelmek üzere anlaştığı belirtildi. Berlin'deki buluşmaya Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in dış politika danışmanları katıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'ya ziyaretler düzenlemesi bekleniyor.

Batılı kaynaklara göre Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Rusya, gerginliğin azaltılması için güvenlik garantisi olarak NATO'nun doğuya doğru genişleme planından vazgeçerek Ukrayna'yı ittifak üyesi olarak kabul etmemesini istiyor.

AFP,dpa/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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