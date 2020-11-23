 Biden: Amerika önderliğe hazır | DÜNYA | DW | 25.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Biden: Amerika önderliğe hazır

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, oluşturacağı kabineden kilit isimleri açıkladı. Biden, "Amerika geri dönüyor ve dünyaya önderlik etmeye hazır" mesajı verdi.

Joe Biden

Joe Biden

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, oluşturacağı kabineden kilit isimleri kamuoyuna açıkladı.

Başkan Donald Trump'ın uluslararası arenada eleştirilere yol açan "Önce Amerika" sloganının terk edileceği ve ABD'nin  küresel sahnede daha kestirilebilir politikalar izleyeceği mesajını veren Biden, "Bu, Amerika'nın geri dönüşünü, kendini dünyadan çekmek değil dünyaya önderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip" dedi.

Listede Barack Obama döneminde kilit görevler yapmış deneyimli isimlerin ağırlıkta olduğu göze çarpıyor.

Blinken Dışişleri Bakanı olacak

Dışişleri Bakanlığı görevine Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı yapan Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Jake Sullivan getirilirken hukukçu Alejandro Mayorkas İç Güvenlik Bakanı olacak.

Antony Blinken, Biden kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Antony Blinken, Biden kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Deneyimli diplomat Linda Thomas-Greenfield ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi, eski CIA başkan yardımcılarından Avril Haines Ulusal İstihbarat Direktörü ve eski dışişleri bakanlarından John Kerry, Başkan'ın iklim değişikliği konusundaki özel temsilcisi olacak.

Biden'ın Amerikan merkez bankası Fed'in eski başkanı Janet Yellen'i de Hazine Bakanlığı görevine getirmesi bekleniyor.

Geçiş süreci başladı

Seçim yenilgisini henüz kabul etmeyen ve sonuçlara itiraz sürecini bekleyen Başkan Trump, dün Biden ve ekibi için geçiş sürecinin başlatılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Geçiş süreci, müstakbel Başkan ve ekibine federal hükümet kurumlarına ve 6,3 milyon dolarlık mali kaynağa erişim imkanı tanıyor. Biden ve ekibine ayrıca göreve hazırlık döneminde hassas istihbarat bilgileri içeren brifingler de verilecek.

20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralması planlanan Biden'ın kabinesinin Senato'dan da onay alması gerekiyor. Senato'da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında güç dengesinin nasıl olacağı, seçim sonuçlarına itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Ocak ayında belli olacak.

AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD yönetimine Türkiye açısından kritik isimler

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine atayacağı isimlerin belirlendiği bildirildi. İki ismin de Obama döneminden Türkiye tecrübesi bulunuyor.  

Biden için geçiş sürecinin önü açıldı

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kazanan Joe Biden için başkanlık geçiş sürecinin başlatılması talimatı verdi. Biden'ın bugün kabinesinden kilit isimleri açıklaması bekleniyor.  

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Biden'a seslendi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ortak bir makale kaleme aldı. Bakanlar, Biden'ın başkanlığı ile "transatlantik birliğin" güçleneceği mesajı verdi.  

Trump: Bu hileli bir seçim

ABD Başkanı Trump, Biden'ın sadece "yalan haber medyasının" gözünde seçimi kazandığını belirterek, seçimlerin "hileli" olduğunu iddiasını tekrarladı.  

Benzer içerik

USA Wilmington | Pressekonferenz Joe Biden nach Videokonferenz mit National Governors Association

ABD yönetimine Türkiye açısından kritik isimler 23.11.2020

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine atayacağı isimlerin belirlendiği bildirildi. İki ismin de Obama döneminden Türkiye tecrübesi bulunuyor.

Wilmington Joe Biden President elect Rede Obamacare

Biden için geçiş sürecinin önü açıldı 24.11.2020

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kazanan Joe Biden için başkanlık geçiş sürecinin başlatılması talimatı verdi. Biden'ın bugün kabinesinden kilit isimleri açıklaması bekleniyor.

US Wahl 2020 Joe Biden

Joe Biden ile dünyayı neler bekliyor? 08.11.2020

Günlerdir tüm dünyanın gözü ABD'deki başkanlık seçimlerindeydi. Oldukça tartışmalı geçen seçim sonrası Biden başkan olabilmek için gerekli çoğunluğu sağladı. Peki, Biden resmi olarak ABD Başkanı olunca dünyayı neler bekliyor?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saldırı çevreye de zarar verdi

Afganistan'da pazar yerinde patlama: 14 ölü

Afganistan'da bir pazar yerinde iki bombanın patlaması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  