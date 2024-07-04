Biden: Adaylıktan çekilmiyorum, kazanacağız

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan 81 yaşındaki Biden adaylıktan çekilmeyi reddediyor. Demokrat Parti, Biden'a "kal" ve "git" diyenler arasında bölünmüş bir görüntü sergiliyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ileri yaşıyla ilgili kaygılar nedeniyle yarıştan çekilmesi yönünde baskı altında kalan ABD Başkanı Joe Biden, bu talepleri reddetti.

Demokrat Partili 81 yaşındaki Biden, Cumhuriyetçi Parti'den rakibi Donald Trump ile çıktığı televizyon tartışmasında kötü bir performans sergilemiş, sağlık durumuna dair tartışma başlamıştı.

Biden seçim çalışmaları için katıldığı bir etkinlikte, "Şunu net olarak ifade edeyim: Yarışıyorum, bir yere gitmiyorum. Sonuna kadar bu yarıştayım ve biz kazanacağız" dedi. Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre de gazetecilerin "Biden çekilmeyi düşünüyor mu" şeklindeki sorusuna "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Rakibi Donald Trump'la katıldığı televizyon tartışmasında Joe Biden, cümleleri tamamlamakta zorlandı, konuşmasını karıştırdı Fotoğraf: Brian Snyder/REUTERS

Demokrat Parti içinde ise Biden'ın adaylığına yönelik tartışmalar sürüyor.

20'den fazla Demokrat vali, Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bir saatten uzun süren görüşmenin ardından toplantıya katılan Maryland Valisi Wes Moore, "Başkan (Biden) bizim adayımız, onu destekleyeceğiz" diye konuştu.

Destekçileri, seçimlere kalan sürede Biden'ın dinç bir görüntü sergilemesi için alınacak önlemleri tartışıyor. Televizyon münazarasının ardından Biden'la bir araya gelen Demokrat Senatör Chris Coons, NATO zirvesi gibi önemli resmi programlar ile seçim kampanyası arasında bir denge bulmak için Başkan'ın programının gözden geçirildiğini söyledi.

Biden'a çekilmesi yönünde baskı sürüyor

Öte yandan Biden'ın büyük bağışçılarından olan, Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings yarıştan çekilme çağrısı yaptı. New York Times gazetesinde yayınlanan açıklamasında, "Dinç bir Demokrat liderin Trump'ı yenmesine izin vermek için Biden kenara çekilmeli" dedi.

Araştırma şirketi SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 75'i "Biden'dan başka biriyle yarışmanın Demokratların kazanma şansını artıracağını" söyledi.

Biden'a yakın bir isim olan Temsilciler Meclisi üyesi Jim Clyburn da 19 Ağustos'ta toplanacak Demokrat Parti Kongresi öncesinde, alternetif aday belirlemek için "mini ön seçim" yapılmasını destekleyeceğini açıkladı.

Biden'ın çekilmesi halinde favori aday olarak yardımcısı Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor.

AP/MUK,JD

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