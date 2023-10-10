Biden: ABD Ortadoğu'ya ek askeri güç göndermeye hazır

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bölgeye gönderilen uçak gemilerine ek olarak Ortadoğu'ya askeri güç göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Ortadoğu'da tansiyon artıyor. Beyaz Saray'da düzenlenen ve üst düzey yetkililerin katıldığı olağanüstü toplantı sonrasında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Akdeniz'e halihazırda gönderilen uçak gemilerine atıfla, "ABD'nin caydırıcılığı güçlendirmek için gerektiğinde bölgeye ilave askeri güç göndermeye hazır olduğunu" söyledi.

Hamas’ın İsrail'e saldırılarını "katıksız bir kötülük" olarak tanımlayan ABD Başkanı Biden, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Hayatta öyle anlar vardır ki -bunu gerçek anlamda söylüyorum- bu dünyaya katıksız bir kötülük salınır. Bu, katıksız bir kötülük eylemidir" ifadelerini kullandı.

AB: Filistinlilere yardımlar sürecek

Avrupa Birliği ise Filistin'e yönelik yardımların askıya alınması konusunda dün üyeler arasında yaşanan tartışmaların ardından bugün Filistinlilere yönelik destek ödemelerinin devam edeceği mesajını verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fotoğraf: AFP

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İki ya da üç istisna hariç ezici bir çoğunlukla üye ülkeler Filistin yönetimi ile iş birliğine devam edilmesi ve ödemelerin kesilmemesi gerektiğini belirttiler" açıklamasını yaptı.

AB dışişleri bakanları ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen ortak toplantısı sonrasında konuşan Borrell, yardımların Hamas'a gitmemesinden emin olmak için AB ülkelerinin değerlendirme süreçlerinin çok uzun zaman almaması gerektiğine de işaret ederek "Bu, iş birliğimizin uygulanmasının gecikmesi için bahane olmamalı. Hızlı bir şekilde yapılmalı" dedi.

Uluslararası hukuka saygı çağrısı

Borrell, "uluslararası insani hukuka saygı" vurgusu yaparak, bunun Gazze'deki sivil halka su, gıda ve elektriğin kesilmemesi anlamına geldiğini ifade etti.

Borrell "İsrail’in kendini savunma hakki var ancak bunun uluslararası hukuka, insani hukuka göre yapılması gerekiyor ve alınan bazı kararlar uluslararası hukuka aykırı" diye konuştu.

"Her Filistinli terörist değildir" diyen Borrell, Filistinlilerin toplu halde cezalandırılmasının "adil olmayacağını" vurguladı.

İsrail-Hamas çatışması dördüncü gününü doldururken iki taraftan ölü sayısının en az 1800 olduğu bildiriliyor.

rtr,AFP/SSB, BK