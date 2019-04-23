Biden ABD başkanlığı için yarışacak

ABD'de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak için yarışacak isimlere Joe Biden da katıldı. Böylece 2020'deki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması beklenen Donald Trump'ın karşısına çıkmayı hedefleyen Demokrat aday adaylarının sayısı 20'yi buldu.

Biden, 2009-2017 yılları arasındaki Obama döneminde başkan yardımcılığı yapmıştı. 76 yaşındaki Biden, 1973'ten 2009'a kadar ise Delaware eyaleti senatörüydü. Biden, Kasım 2020'deki seçimleri kazanırsa, ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.

Aday adaylığını sosyal medya hesaplarında yayınladığı 3,5 dakikalık bir videoyla duyuran Biden, Trump'ın dört yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının son derece tehlikeli olacağını söyledi.

Biden, Ağustos 2017'de Charolettesville kentinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ve ırkçıların düzenlediği yürüyüşte yaşanan olayların ardından Trump'ın ABD için nasıl bir "tehdit" oluşturduğunu fark ettiğini belirtti. Trump Amerikan değerlerinin ve "Amerika'yı Amerika yapan her şeyin" içini boşaltırken geriye yaslanıp oturamayacağını söyleyen Biden, "Bugün ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklamamın nedeni de bu" diye ekledi.

Biden, Trump ile arasında geçmesini beklediği yarışı Amerikan demokrasisinin geleceği için verilecek bir savaş olarak niteledi.

ABD Başkanı Trump'ın tepkisi ise gecikmedi. "Hoş geldin Uykucu Joe. Uzun süredir şüpheli ama umarım başarılı bir ön kampanya yürütebilecek zekâya sahipsindir" diye tweet atan Trump, "Başarabilirsen, başlama noktasından görüşürüz" ifadesini kullandı.

Anketlerde önde

Biden rakiplerine göre daha tanınmış ve tecrübeli bir isim olmasının da etkisiyle şu an anketlerde diğer Demokrat aday adaylarının önünde görünüyor. RealClearPolitics tarafından yapılan son ankete göre, yüzde 29,3 destek gören Biden'ı yüzde 23 ile bağımsız Senatör Bernie Sanders takip ediyor.

Biden'ın 1988 ve 2008 yıllarındaki adaylık girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe