Biden Şi ile 7 aydır ilk kez görüştü

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra ikinci, Şubat ayından bu yana ise ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderinin doksan dakika süren görüşmede Çin-ABD ilişkileri ve ortak endişelere odaklandığı belirtildi.

Biden yönetiminden bir yetkili gazetecilere ABD Başkanı’nın mesajının "Gelecekte istenmeyen bir çatışmaya girecek durumların oluşmaması" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray açıklamasında "Başkan Biden ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde kalıcı barış, istikrar ve refaha olan ilgisinin altını çizdi. İki lider ülkeleri arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için her iki ülkenin üzerine düşen sorumlulukları tartıştı" denildi.

Beyaz Saray açıklamasında iki lider "Çıkarlarımızın birleştiği ve çıkarlarımızın, değerlerimizin ve bakış açılarımızın ayrıldığı alanları görüştüler" denilerek Biden ve Şi'nin sorunlar konusunda "açık ve doğrudan" angaje olmak konusunda anlaştığı belirtildi.

Çin basını görüşmeyi "samimi" buldu

Çin basını görüşmenin "samimi" ve "derinlemesine" olduğunu ve görüşmenin ortak endişelere odaklandığını ve iki tarafın iletişimi geliştirmek konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Görüşmede ekonomik sorunlar, iklim değişikliği ve Covid-19 salgınının gündeme geldiği belirtiliyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra Çin ile gümrük tarifelerini arttırmak suretiyle bir ticaret savaşı başlatmasıyla iki ülke ilişkileri çok gergin bir döneme girmişti. Çin ile ABD arasında insan hakları, Çin’in Müslüman Uygurlara baskısı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiları gibi bir dizi meselede anlaşmazlık yaşanıyor.

Rtr, dpa / SSB, EC

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