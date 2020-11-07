Biden: Şeytanlaştırma dönemini bitirelim

Joe BidenABD başkanlık seçimini kazandığının kesinleşmesi üzerine yaptığı konuşmada birlik ve uzlaşma mesajı verdi. "Birbirimize bir şans verelim" diyen Biden sert sözler söylemenin zamanının geride kaldığını ve gerilimi düşürmek gerektiğini belirtti. Biden "Amerika’daki bu gaddar şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım" dedi. Biden sahneye ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris ile çıktı.

77 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi hükümetin ilk görevinin koronavirüs pandemisiyle mücadele olduğunu ve bunun için bir uzmanlar heyeti oluşturacağını söyledi. Biden ayrıca ekonomik refahı yeniden sağlayacağını, sağlık hizmetlerini güvence altına alacağını ve ırkçılıkla mücadele edeceğini belirtti. Biden "Zaman Amerika'nın iyileşme zamanıdır" diye konuştu.

Trump yenilgiyi kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump ise yenilgiyi kabullenmiş değil. Trump Twitter hesabından 71 milyon "yasal oy" aldığını belirterek "Seçimi kazandım" diye yazdı. Trump'ın seçim ekibinin birçok eyalette sonuçlara itiraz etmesi bekleniyor ancak seçim komisyonları oy sayımı sırasında hile yapıldığına dair ortada herhangi bir delil olmadığını belirtiyor. Uzmanlar Trump'ın bu itirazlarla ABD yargısında herhangi bir kazanım elde edeceğine inanmıyor.

ABD başkan yardımcısı seçilen Harris'in Twitter üzerinden paylaştığı bir video sosyal medyada çokça paylaşıldı. Videoda Harris'in Biden'a "Başardık Joe" dediği görülüyor. 56 yaşındaki Harris Beyaz Saray'daki ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı. Annesi Hindistanlı olan Harris ayrıca Güney Asyalı kökeni bakımından da bu makam için bir ilk olma özelliği taşıyor. Harris seçim zaferi konuşmasında "Bu makamdaki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım" dedi.

Biden taraftarları seçim sonucunu sokaklarda kutladı

Biden taraftarları mutlu

Biden'ın zaferinin kesinleşmesi üzerine ABD’nin birçok kentinde taraftarları sokaklara çıktı. New York Brooklyn'de Biden'a oy verenler tencere tava çalarak, Washington'da ise balkonlarda dans ederek seçim sonucunu kutladı. Yaklaşık 200 Trump taraftarı da Michigan'da toplanarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Biden'a başkan seçilmesinden ötürü Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada gibi birçok ülkeden teşekkür mesajları gönderildi.

Biden'ın seçimi kazanmasında kadınların, Afroamerikalıların, eğitimli beyaz seçmenlerin ve kentli seçmenlerin önemli rol oynadığı tahmini yapılıyor. Biden ülke genelinde 4 milyondan fazla oy almanın yanı sıra 2016 yılında Trump'ın kazandığı bazı eyaletleri de geri kazanmayı başardı. Biden'ın seçilmesinde 20 delegesi olan Pennsylvania’nın kazanılması kilit rol oynadı.

Reuters / EC, BÖ

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