Biden önde: Gözler beş eyalette

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden'ın kilit eyaletler arasında bulunan Michigan ve Wisconsin'de seçimi kazanması, Beyaz Saray şansını yükseltti. Biden şimdiye kadar 264 seçici kurul delegesi kazanırken, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delegeler 214'de kaldı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Geçici sonuçlar

Seçim sonucunu Arizona, Georgia, Pennsylvania, Nevada ve Kuzey Carolina'dan gelecek sonuçlar belirleyecek. Biden, Arizona ve Nevada'da, Trump ise Georgia, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da kıl payı önde bulunuyor. Trump'ın seçimi kazanabilmesi için bu üç eyaletin yanı sıra Arizona veya Nevada'da yarışı önde tamamlaması gerekiyor. Biden'ın ise bir eyalette daha seçimi kazanması yeterli geliyor.

Ankara'nın gözü kulağı ABD'de

Arizona'da Biden önde

Sandık çıkış anketleri ve ilk sayılan oylarla seçim sonuçlarını açıklayan Associated Press (AP) ve Fox News televizyonu Çarşamba akşamı Arizona'da seçimi Biden'ın kazandığını duyursa da eyalette oy sayım işlemleri henüz tamamlanmadı. Biden'ın Arizona'da seçimi önde tamamlanması halinde 11 delege kazanacak.

Georgia'da oyların yüzde 98'i sayıldı

Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı Georgia'da, Trump yüzde 49,5 ile önde bulunuyor, Biden ise oyların yüzde 49,2'sini aldı. ABD medyasındaki tahminlere göre aradaki fark giderek azalıyor. Georgia'da seçimi önde bitiren, 16 seçici kurul delegesi kazanacak.

Trump oyların yeniden sayılmasını istiyor

Pennsylvania'da oy sayımı Cuma gününe kadar sürebilir

Kilit öneme sahip Pennsylvania'yı kazanan 20 delegeyi garantileyecek. Oyların yüzde 89'unun sayıldığı eyalette Trump yüzde 50,7 ile önde bulunuyor. Biden ise oyların yüzde 48,1'ini aldı. Mektupla gönderilen oyların sayımının tamamlanması ile Biden'ın oylarının artabileceği belirtiliyor. Eyalette mektupla gönderilen oylarda 3 Kasım tarihli zarflar da kabul edildiği için, oy sayımının tamamlanmasının Cuma günü kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Trump'ın Yüksek Mahkeme hesabı tutar mı?

Nevada'da kıl payı Biden önde

ABD'nin batısındaki Nevada'da oyların yüzde 75'i sayıldı. 2016 yılında Demokratların adayı Hillary Clinton'ın seçimi kazandığı eyalette, Biden yüzde 49,3 ile önde gidiyor. Trump'ın oylarının ise yüzde 48,7 civarında olduğu belirtiliyor. 6 delege çıkartan eyalette oy sayımı Perşembe günü devam edecek.

Kuzey Carolina da kilit eyaletler arasında

Seçimi kazanan 15 delege kazanacağı için Kuzey Carolina da kilit eyaletler arasında bulunuyor. Ülkenin doğu kıyısındaki eyalette oyların yüzde 94'ü sayıldı. Yüzde 50,1 ile Trump'ın oylarının önde olduğu eyalette Biden oyların yüzde 48,7'sini aldı. Kuzey Carolina'da, en geç seçimin yapıldığı 3 Kasım'da postaya verilen oy pusulaları 12 Kasım'a kadar kabul edilecek, bu nedenle bu eyalette oy sayım işlemlerinin uzaması bekleniyor.

Seçimi önde götüren Biden seçim zaferini ilan etme konusunda aceleci davranmıyor. Biden Çarşamba öğleden "Oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağına inanıyoruz" demiş ancak zaferi ilan etmek için henüz erken olduğunu da sözlerine eklemişti.

Demokratların adayı Joe Biden

Trump yargıya başvurdu

Oy sayımı sürerken "Biz kazandık" diyen Trump ise seçimlerin meşruluğunu sorgulamaya yol açacak açıklamalar yapmasının yanı sıra bazı eyaletlerde Cumhuriyetçilerin oylarının "kaybolduğunu" iddia ediyor. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de, Demokratları sahte oy pusulası göndermekle suçladı. Ancak bu iddialar ve suçlamalar için her hangi bir kanıt bulunmuyor.

Trump'ın seçim sonuçlarına göre önde olmadığı eyaleterde ekibi yargıya başvurdu. Trump'ın ekibi, Michigan, Pennsylvania ve Georgia'da oy sayımına son verilmesini talebiyle ilgili mahkemeye başvururken, Wisconsin'de de oyların yeniden sayılmasını istedi.

ABD'de yaklaşık 160 milyon kişi oy kulandı. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy kullananların sayısının artmasının, seçimlere yüksek oranda katılım sağladığı tahmin ediliyor.

Temsilciler Meclisinden çoğunluk Demokratlar'da

ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre seçimleri de yapıldı. Demokratlar, Kongre'nin üst kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korurken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da güçlü konuma geçme hayalini gerçekleştiremedi. Demokratların kazanmayı beklediği Iowa, Kuzey Carolina ve Maine eyaletlerinde sandalyeler Cumhuriyetçilerin oldu.

ABD'de yaklaşık 160 milyon kişi oy kulandı. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy kullananların sayısının artmasının, seçimlere yüksek oranda katılım sağladığı tahmin ediliyor.

AP,AFP,Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe