Biden: Çip üretimi ulusal güvenlik meselesi

ABD Başkanı Biden, bilgisayar çipi üretiminin ülkesi adına, özellikle Çin ile rekabette bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, son teknoloji yarı iletken (bilgisayar çipi) üretiminin, ülkesi adına Çin ile bu alandaki yarışta bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu dile getirdi. Yarı iletken üretiminde bir dünya devi olan Amerikan Intel şirketinin, Ohio eyaletinin başkenti Columbus'taki yeni çip fabrikasının temel atma törenine katılan Biden, "Bunların hepsi bizim ekonomik çıkarlarımız için ve aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarlarımız için" dedi.

Konuşmasında, hükümetinin hazırladığı, Amerikan yarı iletken üretimi için sektöre 52 milyar dolar destek sağlayacak yasaya değinen Biden, "Çin Komünist Partisi'nin, faal bir şekilde Amerikan şirketlerinde bu yasaya karşı çıkmış olmasına şaşırmamak lazım" ifadesini kullandı.

Çin ile rekabette konunun sadece ekonomik boyutu olmadığını vurgulayan Joe Biden, ülkesinin "geleceğin silah sistemleri" için modern teknolojiye sahip olması gerektiğini, bu sistemlerin de bilgisayar çiplerine şimdiye dek olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. ABD Başkanı konuşmasının devamında, "Ne yazık ki bu gelişmiş çiplerin hiçbirini Amerika'da üretmiyoruz" söyleminde bulundu.

Kongre seçimlerine doğru...

ABD Başkanı Biden'ın Ohio ziyareti, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde bir seçim kampanyası olarak da değerlendirildi. Ohio, ülkede "Pas Kuşağı" olarak nitelendirilen ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan eyaletlerden biri. Çelik ve otomotiv sektörlerinin çöküşü ile madenciliğin sona ermesi neticesinde ekonomik anlamda on yıllardır gelişme kaydedemeyen eyalet aynı zamanda seçimlerde, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında gidip gelen ve Amerikan toplumunda "Salıncak Eyaletler" olarak tanımlanan eyaletlerden biri.

Kasım ayındaki seçimler, Biden'ın görev süresinin tam ortasına denk geliyor. Söz konusu seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun bir bölümü yeniden seçilecek. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk şu an Demokratların elinde, Senato'da ise eşitlik söz konusu. Ancak Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Senato Başkanı olması sayesinde bu dengeyi kendi lehlerine bozabiliyor.

Demokratların, Kongre'nin iki kanadından birinde ya da her ikisinde çoğunluğu yitirmesi durumunda Joe Biden, dört yıllık başkanlık görevinin ikinci yarısında eylemlerinde oldukça zorlanabilir



AFP / ET,JD