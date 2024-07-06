Biden: Yüce Tanrı 'Çekil' derse çekilirim

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine yönelik başkanlık yarışından çekilme çağrılarının arttığı ortamda, yarıştan çekilmesinin hiçbir şekilde söz konusu olmadığını söyledi.

Biden, Cuma günü Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, geçen hafta rakibi Donald Trump karşısında sergilediği kötü performansa ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanlık görevini sürdürmek için sağlığının pekâlâ yerinde olduğunu söyleyen Biden, tartışmadaki zayıf performansını, "Hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum. Sadece çok kötü bir soğuk algınlığına yakalanmıştım" sözleriyle gerekçelendirdi.

Biden, "Bu sadece kötü bir evreydi, önemli bir hastalığın herhangi bir göstergesi değildi. Aşırı yorgundum. Hazırlanırken içgüdülerimi dinlemedim ve kötü bir gece geçirdim" dedi. Doktorlarının, sağlığının yerinde olduğunu teyit ettiğini aktaran 81 yaşındaki Biden, "Her gün bir bilişsel test yapıyorum. Bu testi ben her gün yapıyorum" dedi.

Adaylığını sürdürmenin Demokratların Cumhuriyetçilerin adayı Trump karşısında kazanma şansına zarar verip vermediği konusundaki soruya Biden, "Hiç kimsenin başkan olmak veya bu yarışı kazanmak için benden daha kalifiye olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle yanıt verdi. Biden, "Eğer Yüce Tanrı iner ve çekilmemi söylerse, belki çekilirim" diye konuştu.

Başkanlığa ikinci kez aday olmaya karar veren Biden'a yapılan "Çekil" çağrıları, son günlerde giderek ivme kazanmış bulunuyor. Biden'a, kendi partisi Demokrat Parti'nin üyesi olan birçok siyasetçinin yanı sıra bağışçı ve demokrat seçmen, çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Biden, seçimi kazandığı takdirde 86 yaşına kadar başkanlık yapacak.

Reuters , AFP / BÜ, EC

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