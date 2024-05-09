Biden'ın silah tedariki uyarısına İsrail'den yanıt

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentini işgal etmesi hâlinde bu ülkeye silah tedarikini durduracaklarını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu uyarısının yankıları sürüyor.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, savaşından beri "minnettar" oldukları bir başkandan böylesi "ağır ve fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcı bir açıklama" duymaktan yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

İsrail kamu radyosu Kan'a konuşan Erdan, Biden'ın açıklamasının İran, Hamas ve Hizbullah tarafından "başarı yolunda umut verici bir şey" olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Erdan, "İsrail'in binlerce terörist, rehine ve Hamas liderinin bulunduğu Refah gibi önemli ve merkezi bir bölgeye girmesi kısıtlanırsa, amaçlarımıza nasıl tam olarak erişmemiz beklenebilir?" ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise ABD'nin tehdidine rağmen Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Aşırı sağcı politikacı, "Başkan Biden'ın geri adımı ve silah ambargosuna rağmen bu savaşta tam bir zafere ulaşmayı başaracağız" açıklamasında bulundu.

Smotrich, "Hamas tamamen bertaraf edilene ve rehineler evlerine dönene dek savaşı sürdürmek zorundayız. Bu, Refah'ın tamamen ve en kısa sürede ele geçirilmesini içeriyor" dedi.

Biden: Refah'a girerlerse silah tedarik etmeyeceğiz

Biden dün CNN televizyonuyla gerçekleştirdiği söyleşide, Refah'a yönelik kapsamlı bir harekât düzenlemesi halinde İsrail'e silah tedarik etmeyeceği uyarısında bulundu. Biden, "Refah'a girerlerse, kentlerde kullanılan silahları tedarik etmeyeceğim... Kullanılan silahları ve top mermilerini vermeyeceğiz" dedi. "Bu bombaların neticesinde Gazze'de siviller öldürüldü" ifadesini kullanan Biden, "Bu yanlış" diye ekledi.

ABD, ağırlıkları 907 ve 226 kilo olan iki tip bombanın İsrail'e teslimatını askıya almıştı. Kısıtlamadan etkilenen sevkiyat, bin 800'ü 907 kiloluk, bin 700'ü de 226 kiloluk toplam 3 bin 500 bombadan oluşuyordu.

İsrail, Refah'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

İsrail önceki gün, abluka altındaki Gazze'den Mısır'a açılan ve savaş bölgesindeki yüz binlerce Filistinliye yönelik yardımlar için ana geçiş noktası konumunda olan Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Refah kentine tanklar gönderen ve şehirde baskınlar düzenleyen İsrail, uluslararası tepkilere rağmen bu bölgeye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeye kararlı olduğunu belirtiyor.

DW,AFP/CÖ,JD

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