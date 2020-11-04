Biden'ın başkan olma şansı yükseldi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Demokratların adayı Joe Biden'ın kilit eyaletler arasında bulunan Michigan ve Wisconsin'de seçimi kazanması, Beyaz Saray şansını yükseltti. Biden şimdiye kadar 264 seçici kurul delegesi kazanırken, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delegeler 214'de kaldı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delegenin oyunu almak gerekiyor. Seçimin sonucunu Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Nevada eyaletlerinden gelecek oylar belirleyecek.

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Pennsylvania ve Georgia'da seçimi önde götüren Trump, mektupla verilen oyların sayımına başlaması ile Biden'ın gerisinde kaldı. Altı delege kazandıracak Nevada'da da Biden kılpayı önde bulunuyor. Pennsylvania'da Cuma öğleden sonraya kadar mektupla gelecek oy pusulaları da geçerli olacağı için, eyalette oy sayım işlemlerinin gecikebileceği tahmin ediliyor.

Seçimi önde götüren Biden, Çarşamba öğleden "Oy sayımı tamamlandığında kazananın biz olacağına inanıyoruz" dedi. 77 yaşındaki Biden, ancak zaferi ilan etmek için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

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Trump oyların yeniden sayılmasını istiyor

Birçok eyalette oyların sayımı sürerken seçimleri kazandığını öne süren Başkan Trump ise oylarının Biden'ın gerisinde kaldığı bazı eyaletlerde oyların yeniden sayımını istiyor. Trump, Cumhuriyetçi oyların "kaybolduğunu" iddia ediyor. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de, Demokratları sahte oy pusulası göndermekle suçladı. Ancak bu iddialar ve suçlamalar için her hangi bir kanıt bulunmuyor.

Trump oyların yeniden sayılmasını istiyor

Georgia eyaletinde ilgili mahkemeden oyların sayımına müdahale etmesini talep eden Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından mektupla gönderilen oy pusulalarının ayrılmasını istiyor. Trump'ın ekibi, Michagan eyaletinde de oyların sayımının durdurulması talebiyle ilgili mahkemeye başvurdu.

Wisconsin eyaletinde de oyların yeniden sayılmasını isteyen Trump'ın kampanyasını yöneten Bill Stepien, eyaletin birçok bölgesinde oyların sayımı sırasında kurallara uyulmadığına dair haberlerin geldiğini aktardı. Stepien, bu nedenle de "sonuçların geçerliliği konusunda ciddi kuşkular olduğunu" dile getirdi. Bir eyalette iki aday arasındaki puan farklı çok az olduğu zaman, oyların yeniden sayılması istenebiliyor.

Oy sayımı devam ediyor

Wisconsin ve Michigan'ın yanı sıra Pennsylvania'da da oyların sayımına ilişkin olarak hukuki adımlar atan Trump ve ekibi, eyalette oyların sayımının durdurulması için ilgili mahkemeye başvurdu. Trump'ın ekibi, seçim merkezlerinin yeterince "şeffaf" olmadığını iddia ediyor.

Temsilciler Meclisinden çoğunluk Demokratlarda

ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre seçimleri de yapıldı. Demokratlar, Kongre'nin üst kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korurken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da güçlü konuma geçme hayalini gerçekleştiremedi. Demokratların kazanmayı beklediği Iowa, Kuzey Carolina ve Maine eyaletlerinde sandalyeler Cumhuriyetçilerin oldu.

ABD'de yaklaşık 160 milyon kişi oy kulandı. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy kullananların sayısının artmasının, seçimlere yüksek oranda katılım sağladığı tahmin ediliyor.

AFP,AP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe