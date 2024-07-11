Biden'ın adaylığına itirazlar artıyor

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la çıktığı televizyon münazarasının ardından, adaylığı yüksek sesle sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden hakkındaki tartışmalar sürüyor.

NATO zirvesi boyunca zinde bir görüntü vererek hakkındaki şüpheleri gidermeyi uman Biden ekibinin bu beklentisi gerçeğe dönüşmedi. Zirve açılışındaki güçlü performansına rağmen önde gelen Demokratlar 81 yaşındaki Biden'ın yeniden aday olmasına muhalefet etmeyi sürdürüyor.

Partinin en güçlü isimlerinden olan Nancy Pelosi, yıllarca birlikte çalıştığı Biden'a destek olmak yerine sadece "karar Başkan'a ait" demekle yetindi. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve partinin önde gelen ismi olarak Pelosi'nin değerlendirmesi merak ediliyordu.

MSNBC yayınına katılan Pelosi, Biden daha önce defalarca yarıştan çekilmeyeceğini açıklamış olmasına rağmen, "Bir karar vermesi için onu cesaretlendiriyoruz, çünkü zaman daralıyor" dedi.

NATO adaylık tartışmalarının gölgesinde kaldı

Öte yandan Pelosi, NATO üyeleri ve Asya Pasifik ortaklarının liderleri halihazırda Washington'dayken, uluslararası ilişkiler açısından önemli bu zamanda Demokratları Biden'ın adaylığını kamuoyu önünde tartışmamaya çağırdı.

ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Fotoğraf: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Zirveye dair konuk ülke liderlerine yöneltilen sorularda da Biden'ın zihinsel sağlığına dair tartışmalar ön plana çıkmıştı. Washington'a hareketinden önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biden'ın zihinsel sağlığından endişe etmediğini söyleyerek, "Amerikan Başkanı'yla yaptığım birçok konuşmadan, onun bu toplantıya çok iyi hazırlandığını biliyorum" demişti. İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden bir yetkili de, Başbakan'ın Biden'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD liderinin zihinsel durumuyla ilgili endişesinin olmadığını söylemişti.

George Clooney: Başkan o eski Biden değil

Partinin bağışçılarından olan oyuncu George Clooney de Biden'ın yeniden yarışmaması gerektiğini söyledi. New York Times gazetesinde yayınlanan yazısında Clooney, 3 hafta önce Biden ile bir araya geldiğini ve gördüğü kişinin 2020'deki Biden olmadığını söyledi. "(Tanık olduğum Biden) Televizyon tartışmasında hepimizin yüzleştiği adamdı" dedi.

Vermont Senatörü Peter Welch, Biden'ı kampanyasını sonlandırmaya çağırdı. Temsilciler Meclisinden de sekiz Demokrat üye Biden'a çekilmesi yönünde açık çağrı yaptı. Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ise adaylık tartışması ile partinin dikkatinin dağıldığı, partinin "taban kaybettiği" eleştirisinde bulundu.

27 Haziran'daki münazaradan sonra Senatör Richard Blumenthal, Biden'ın kazanabileceğinden endişe ettiğini, ABD Başkanı'nın "vatansever olan şeyi yapacağına inandığını" söylemişti.

Biden'ın kampanyası 27 Haziran'da CNN'de yayınlanan tartışma programında ağır hasar aldı Fotoğraf: Justin Sullivan/Getty Images

Beyaz Saray Senatörleri ikna etmeye çalışıyor

Biden'a açık destek veren Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise Başkan'ın kampanya ekibini Senatörlerin endişelerini gidermek üzere bilgi vermeye çağırdı.

Beyaz Saray'dan yetkililer bugün Senatörlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayacak. Ancak bazı Senatörler bizzat Biden ile görüşmedikten sonra bu yapılanın "sadece zaman kaybı olacağı" eleştirisinde bulundu.

Münazara sonrası yapılan iki ankette Trump, az farkla Biden'ın önünde görülüyor. CNN'de yayınlanan ankete göre Demokratların yüzde 45'i, Biden'dan başka bir adayla yarışmaları halinde şanslarının daha yüksek olacağı görüşünde. New York Times'ın anketine göre ise her 10 katılımcıdan 6'sı Biden'ı seçmenin "riskli" olacağını düşünüyor.

AP / MUK,HT

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