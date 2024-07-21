Biden'ın çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilirken yerine işaret ettiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Demokrat Parti içinden destek mesajları geldi. Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald Trump ise yaptığı ilk değerlendirmede Harris'i hafife aldı.

Biden'ın kararını duyurmasından dakikalar sonra bağlandığı CNN yayınında Trump, Joe Biden için "Amerikan tarihinin en kötü başkanı" dedi. Trump Kasım seçimlerinde muhtemel rakibi olması beklenen Kamala Harris'e yönelik "Onu yenmek daha kolay olacak" diye konuştu. Trump, "yarışmak için uygun olmayan Biden'ın Başkanlık görevine de uygun olmadığını" savundu.

İlk açıklamasında adaylığı alarak Trump'ı yenme sözü veren Harris'e partisi içinden destek mesajları geldi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yaptıkları ortak açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris'i desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Hawaii Senatörü Mazie Hirono, "Harris'e arkadaşım diyebilmekten onur duyuyorum. Seçilmesi için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Temsilciler Meclisi üyesi Andy Kim de Biden'ın kararını "ABD'nin ilk kadın başkanını seçmek için bir fırsat" olarak değerlendirdi.

CNN televizyonu Harris'in ekibinin Biden'ın kararını beklemeden parti içinde delegelerde temas kurduğunu ve bir süredir destek için lobi faaliyeti yaptığını yazdı. Biden ve Harris'in gün içinde konuştukları da öğrenildi.

Öte yandan Demokrat Parti yönetiminden yeni adayın "şeffaf ve kurallara uygun şekilde belirleneceği" açıklaması geldi. Açıklamada delegelerin sorumluluklarını ciddiye aldığı vurgulandı.

Biden başkan adaylığından çekildi Fotoğraf: Susan Walsh/AP/dpa/picture alliance

Obama ve Pelosi'den teşekkür

Demokrat Partinin en etkili iki figürü eski Başkan Barack Obama ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi çekilmesi için Biden'ı ikna etmeye çabalamıştı.

Obama, "(Joe Biden çekilme kararıyla) En yüksek derecede bir vatansever olduğunu hatırlattı" dedi. Eski Başkan, Joe Biden'ı zora sokan 27 Haziran'daki televizyon münazarası sonrası "Kötü günler olur" diyerek eski mesai arkadaşına desteğini açıklamıştı. Ancak daha sonra parti içinde "Biden'la konuşması" için çağrılarla muhatap olmuştu.

Biden'ı çekilmeye ikna etmek için bir telefon görüşmesi yapan ve ona Demokratların kazanma şansını zora soktuğunu söyleyen Pelosi ise "Başkan Joe Biden ülkesini önceleyen bir vatansever" açıklamasını yaptı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer da "Verdiği karar kolay değildi, fakat bir kez daha ulusumuzun çıkarlarını önceledi. Bugün harika bir vatanseverlik örneği sergiledi" dedi.

Avrupalı liderlerden mesaj

Biden'ı adaylığında destekleyen isimlerden olan Senatör Bernie Sanders, Biden'a teşekkürlerini sunan Demokrat siyasetçilere katıldı. Sosyal medyadan "Joe Biden ülkemize onur ve haysiyetle hizmet etti. Grevdeki işçilerle birlikte pankart taşıyan ilk başkan olarak, modern Amerikan tarihinin en işçi yanlısı başkanıydı. Teşekkürler, Sayın Başkan" diye yazdı.

Cumhuriyetçi Partili Elise Stefanik, "Eğer Biden seçimlere katılmaya uygun değilse bu ülkeye Başkanlık yapmaya da uygun değildir. Derhal istifa etmeli" çağrısında bulundu.

ABD başkanlık yarışındaki bu gelişme Atlantik'in karşı kıyısında da yankı buldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Dostum Joe Biden, ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik iş birliği sıkı, NATO güçlü ve ABD güvenilir bir ortak" mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Biden, Amerikan halkı için en doğru olduğuna inandığı şeyi yaptı" dedi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Biden'ın görevi boyunca verdiği kararlarla demokrasiyi güçlendirdiğini söyledi.

DW / MUK,BÖ

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