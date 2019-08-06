 Bianet′e erişim engelinde ″sehven″ muamması | TÜRKİYE | DW | 08.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Bianet'e erişim engelinde "sehven" muamması

Erişime engellenmesi büyük tartışma yaratan Bianet için Jandarma'nın ikinci bir yazı ile "adres sehven iletildi, karar düzeltilsin" talebini ilettiği, mahkemenin bunun üzerine engeli kaldırdığı ortaya çıktı.

default

Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi üzerine erişime engellenen bianet hakkındaki 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararının, yine Jandarma'nın "talep sehven iletildi, düzeltilsin" talebiyle kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bianet’in de aralarında yer aldığı 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirildiği haberi uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı.

Bianet tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni bilgiler ise aslında erişim engeli kararının ikinci bir karar ile kaldırıldığını ortaya koydu.

Bianet.org'da yer alan haberde "erişimin engellenmesi kararının sehven alındığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verilerek, bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu’nun ayrıntılarına eriştiği dosyaya ilişkin bilgiler aktarıldı.

Buna göre 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz’da, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ilettiği talep üzerine bianet ile birlikte 136 adres için "erişimin engellenmesi" kararı aldı.

17 Temmuz'da ise Jandarma ikinci bir yazıyla mahkemeye sadece bianet’e ilişkin erişim yasağının kaldırılması talebini iletti. Talepte şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru ekinde sunulan listenin 14'üncü sırasında yer alan http://bianet.org/bianet URL adresi listede sehven yer almıştır. Bu şekli ile sitenin tamamının engellenmesi söz konusu olacağından, verilen kararın kaldırılarak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararının kaldırılarak düzeltilmesi…"

Kararın düzeltilmesi talebi üzerine de aynı gün mahkeme, erişimin engellenmesi kararının bianet için kaldırılmasına karar verdi.

"Büyük sansür kararı varlığını koruyor"

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, sehven alındığı belirtilen erişimin engellenmesi kararının bianet açısından kalkmış olmasına rağmen diğer 135 adrese yönelik kararın sürdüğüne dikkat çekti.

Eyüboğlu şunları kaydetti:

"135 adrese yönelik Jandarma Genel Komutanlığı’nın tümüyle gerekçesiz başvurusu ve Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin de bütünüyle gerekçesiz olan büyük sansür kararı varlığını koruyor. Bu haksız, dayanıksız ve kötü kararın bianet yönünden kaldırılması, karşı karşıya kaldığımız hukuka aykırılığı ve ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına yönelik büyük ve haksız müdahaleyi ortadan kaldırmıyor elbette. Bu kararın tüm adresler yönünden geri alınması, tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması gerekir."

Bianet hakkında erişimi engelleme kararının kaldırıldığını yeni öğrendiklerini anlatan Eyüboğlu, erişimin engellenmesi kararını tesadüfen öğrendiklerini, dosyanın tamamının fotokopisini almak ve sonrasında itirazları sunmak üzere mahkemeye başvurduklarını, ısrarlı bekleyişin sonucunda da dosyanın tam fotokopisini alabildiklerini açıkladı.

Eyüboğlu, "İyi ki de sadece ilgili sayfaların değil tüm dosyanın fotokopisini almak konusunda ısrarcı olduk. Zira bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmış ikinci bir başvuru olduğunu ve mahkeme tarafından verilmiş bir başka karar daha bulunduğunu tespit ettik" diye konuştu.

DW/DA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'ye "karartmaya son ver" çağrısı

Bianet'in de aralarında bulunduğu 136 adrese erişim engeli tepkiye yol açtı. Türkiye'ye, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına saygı gösterilmesi, erişim engelinin "derhal kaldırılması" çağrısı yapıldı. (07.08.2019)  

Bianet ve 135 adrese erişim engeli

Aralarında bianet’in de bulunduğu 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirildi. Hesabı erişime engellenenler arasında HDP milletvekili Ersoy da bulunuyor. (06.08.2019)  

Üç ayda 213 haberci yargılandı

BİA Medya Gözlem Raporu’na göre, Türkiye’de son üç ayda 10 gazeteci saldırıya uğradı, 3’ü ölümden döndü ve 213 gazeteci yargılandı. 197 medya temsilcisi için 10 ağırlaştırılmış müebbet, 2362 yıl hapis cezası isteniyor. (23.07.2019)  

Benzer içerik

Junge Frau vor Computerbildschirm

Bianet ve 135 adrese erişim engeli 06.08.2019

Aralarında bianet’in de bulunduğu 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirildi. Hesabı erişime engellenenler arasında HDP milletvekili Ersoy da bulunuyor.

Türkei Protest für Pressefreiheit

Türkiye'ye "karartmaya son ver" çağrısı 07.08.2019

Bianet'in de aralarında bulunduğu 136 adrese erişim engeli tepkiye yol açtı. Türkiye'ye, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına saygı gösterilmesi, erişim engelinin "derhal kaldırılması" çağrısı yapıldı.

DW Haber - 07.08.2019 07.08.2019

DW Haber'in gündeminde; haber sitelerine getirilen erişim engeline basın örgütlerinin gösterdiği tepki, tartışmalı RTÜK yönetmeliğinin Danıştay'a taşınması, Çin'deki kamplardan kaçan Uygurların İstanbul'a sığınması, Volkswagen'in açacağı yeni fabrikaya ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Bulgaristan'dan açıklama, Pakistan'ın Keşmirlilere verdiği destek ve Kabil'deki terör saldırısı konuları var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Canakkale | Goldsuche in Ida-Gebirge - Tepeoba Goldmine (DW/P. Ünker)

Alamos Gold: Protestolar kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırı

Alamos Gold CEO’su McCluskey, Kaz Dağları’ndaki maden projesine tepkinin, "siyasi motifli yanlış bilgilendirmeye" dayandığını ileri sürdü. Protestoları da "kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırılar" olarak nitelendirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  