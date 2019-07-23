Bianet ve 135 adrese erişim engeli

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Bağımsız İletişim Ağı bianet'in de bulunduğu 136 internet adresine erişimin tümden engellenmesine hükmetti.

Kararın, Jandarma Genel Komutanlığının 16 Temmuz tarihli yazısı ile aynı gün alındığı ve haber portallarının yanı sıra Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Pinterest hesaplarını da kapsadığı bildirildi.

Bianet, mahkeme kararının gerekçesinin bulunmadığını ve şikayetin hangi habere yönelik olduğuna dair kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirterek, kararla Kasım 2000'den bu yana yayınlanan en az 200 bin habere erişimin engelleneceğini bildirdi.

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, bianet'te yayınlanan haberlere yönelik daha önce de çeşitli mahkemelerce erişimin engellenmesi kararları verildiğini belirterek ilgili habere değil tüm siteye erişimin engellenmesi durumuyla ise ilk kez karşılaştıklarını kaydetti. Eyüboğlu, iki başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğünü ihlal kararı verdiğini, diğer başvurularda da sonucun beklendiğini kaydetti.

Avukat Eyüboğlu, "En az 200 bin haberin yer aldığı bir haber portalı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusu üzerine başkaca hiçbir araştırmaya gerek kalmadan kapatılıyor. Bu kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor. Bu durum nasıl adlandırılabilir? En hafif ifadesiyle hukuk skandalı. İfade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı, büyük bir müdahale. Bu karar bir hukuk garabeti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararında ayrıca Etha, Halkın Sesi TV, Özgür Gelecek, osp.org, geziyisavunuyoruz.org, Gazete Fersude, Yeni Demokratik Gençlik, Umut Gazetesi, Kızıl Bayrak, Marksist Teori, Direnişteyiz, Mücadele Birliği, Antakya Sokak adlı sitelerin de adları geçiyor.

Milletvekilinin Twitter hesabı da listede

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili Oya Ersoy'un Twitter hesabına da erişimin engellendiği bildirildi. Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda avukatlarının gerekli itirazları ve sorumlular hakkındaki suç duyurularını yapacağını belirterek, tepkisini "İktidarın muhalefetin sesini kısma politikaları milletvekillerine kadar uzanmış durumda" diyerek dile getirdi.

Mahkeme, kararı 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun"un 8/A maddesinin 1. fıkrasına dayandırdı.

Söz konusu fıkrada "Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir" ibaresi yer alıyor.

DW/BK,ET

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