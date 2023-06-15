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BİSAM: Açlık sınırı 10 bin lirayı geçti

15 Haziran 2023

BİSAM verilerine göre Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı 10 bin 72 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 TL'ye ulaştı.

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Fotoğraf: Westend61/IMAGO

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) açıkladığı Mayıs ayı dönem raporuna göre Türkiye'de açlık sınırı 10 bin 72, yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 TL'ye yükseldi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günde 335 liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) endeks rakamları, madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamada dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı dikkate alındı.

BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 2 bin 742, yetişkin kadınlarda 2 bin 635, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 2 bin 838, 4-6 yaş grubu çocuklarda bin 857 lira olarak hesaplandı. Zorunlu gıda harcamalarının yanında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte dört kişilik bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise 34 bin 838 liraya ulaştı.

Beslenmenin günlük maliyeti 335 lira

Günlük harcamalarda Mayıs 2023'te en yüksek maliyet grubunu, 114,65 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Günlük yapılması gereken minimum harcama tutarı et, tavuk ve balık grubu için 72.15 lira; sebze ve meyve için 61.06 lira, ekmek için 23.4 lira, katı yağ ve sıvı yağ için 19.13 lira, yumurta için 7.31 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.33 lira olarak hesaplandı.

BİSAM araştırmasında günlük kalori ihtiyacı, 4-6 yaş çocuk için 1963, 15-18 yaş çocuk için 3 bin 244, yetişkin erkek için 2 bin 953 ve yetişkin bir kadın için 2 bin 658 kalori olarak baz alındı.

DW/BK,EC

 

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