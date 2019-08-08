Bişkek'te olağanüstü hâl ilan edildi

4 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından protesto gösterilerinin başladığı Kırgızistan'da tansiyon hâlâ yüksek. Başbakan Kubatbek Boronov ve hükümetin diğer üyelerini görevden alan Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek'te de olağanüstü hal ilan etti.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve askerlerin konuşlandırıldığı kentte sokağa çıkma yasağı da uygulanacak. Olağanüstü hâl için çıkarılan kararnamede, askerlerin sivil halkı korumak ve şiddet olaylarını önlemek için görev yapacağı belirtildi. Olağanüstü hâl şimdilik 21 Ekim'e kadar sürecek.

Öte yandan Devlet Başkanı Ceenbekov, hükümeti görevden alırken kendisinin de yeni bir hükümetin kurulması sonrası istifaya hazır olduğu mesajını verdi. Ceenbekov ayrıca "Bütün siyasi güçlerden barış ve huzur içinde davranmasını ve halkı bölmemesini talep ediyorum" diye konuştu.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov

Devlet Başkanı'nın da istifası isteniyor

Bişkek'te hafta içi seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, Devlet Başkanı'nın da istifasını istiyordu. Muhalifler, hileyle Ceenbekov yanlısı partilerin seçimleri kazandığını söylerken Seçim Komisyonu da gösterilerin yoğunlaşması üzerine geçen Pazar günü yapılan seçimi iptal etmişti.

İptal edilen seçimleri, yüzde 24,5 oyla Devlet Başkanı Ceenbekov'un kardeşinin genel başkanlığını yürüttüğü Birimdik (Birlik) partisi ile yüzde 23,8 oyla 2015 yılında kurulan Mekenim Kırgızistan (Vatanım Kırgızistan) partisi kazanmıştı.

Her iki parti de hükümete yakın tutumuyla biliniyor. Yüzde 7'lik seçim barajını aşamayarak parlamento dışında kalan muhalefet partileri seçim sonucunu tanımadıklarını açıklamıştı.

Geçen Pazar günü yapılan seçimleri gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), "oyların satıldığı" iddialarına ilişkin inandırıcı veriler bulunduğunu açıklamıştı.

Reuters,dpa/HS,BK

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