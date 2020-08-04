Beyrut'u sarsan patlama: 100'ün üzerinde can kaybı

Lübnan‘da Kızılhaç, başkent Beyrut’un liman bölgesinde dün meydana gelen şiddetli patlamada şimdiye kadar 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kızılhaç yetkilileri, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını son olarak 78 olarak açıklamıştı. Yaralı sayısının yüksek olması nedeniye can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İsmini vermeyen bir güvenlik yetkilisi de en az 100 kişinin kayıp olduğunu ve çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğunu aktardı. Patlamanın kurbanları için ülkede Çarşamba günü ulusal yas ilan edildi.

Patlama nasıl meydana geldi?

Öte yandan yetkililer patlamanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, patlamanın meydana geldiği liman bölgesinde tahminen 2 bin 750 ton tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan depolanmış olduğunu açıkladı. Lübnanlı yetkilier, patlamaya yeterli güvenlik önlemenin alınmadığı için bu tehlikeli maddenin yol açmış olabileceğini tahmin ediyor.

Diyab, patlamanın bir saldırı olup olmadığı ya da arkasında siyasi neden bulunup bulunmadığı konusunda ise bir yorum yapmadı.

Füze ve gübre üretiminde kullanılan ve güçlü bir oksidan olan amonyum nitratın yüksek sıcaklıklarda patlayabildiği belirtiliyor.

Rhode Island Üniversitesi’nden kimya uzmanı Jimmie Oxley, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı değerlendirmede, normal depo koşullarında ve normal sıcaklıkta amonyum nitratın patlama riski bulunmadığını belirterek "Meydana gelen kücük bir patlamaya amonyum nitratın reaksiyon gösterdiğini tahmin ediyorum" dedi.

Amonyum nitrat Beyrut'a nasıl geldi?

Bu kadar yüksek miktardaki amonyum nitratın Beyrut'ta bulunmasının sebebinin ise 2013 yılında farklı gerekçelerle yoluna devam etmesine izin verilmeyen bir yük gemisi olduğu belirtiliyor.

Gürcistan'dan Mozambik'e doğru yola çıkan geminin yolculuğu sırasında Beyrut limanına uğradığı, geminin bazı yasal eksiklikler nedeniyle yola devam etmesine izin verilmediği, ancak mürettebatın haklarında yasal işlem başlatıldıktan sonra ülkeden çıkışına izin verildiği belirtiliyor. Bunun üzerine işletmecisinin de gemiyi kendi haline terkettiği, tehlikeli patlayıcının bulunduğu geminin bir depoya çekildiği bildiriliyor.

6 Türk vatandaşı da hayatını kaybetti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da patlamada yaralanan Türk vatandaşı sayının 6’ya yükseldiğini, 5 kişinin de hafif yaralı olduğunu Twitter hesabından açıkladı.

Patlamada hükümet binası, Finlandiya Büyükelçiliği ve eski Başbakan Saad Hariri'nin rezidansı da hasar gördü. Birleşmiş Millerler'in (BM) barış misyonu UNIFIL'e bağlı bir geminin de zarar gördüğü ve mavi bereli askerler arasında da yaralananlar olduğu belirtildi.

Beyrut limanını tamamen enkaza çeviren patlamanın Beyrut çevresindeki yerleşim birimlerinde de hasara yol açtığı açıklandı.

Lübnan'a taziye mesajları

Patlama sonrası uluslarası toplumdan Lübnan'a taziye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, patlama karşısında sarsıldığını belirtirken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya'nın zor zamanlarında Lübnan'ın yanında olduğu mesajını Twitter'dan paylaştı. Maas, Beyrut'taki Alman Büyükelçiliği çalışanları arasında da yaralananlar olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği, Fransa ve BM'den de Lübnan'a destek mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "bunun bir saldırı gibi göründüğünü, bazı ABD'li generallerle görüştüğünü ve onların bir tür bomba olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Lübnan’daki patlama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün akşam Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kalın, Türkiye'nin her tür yardım için hazır olduğunu belirtti.

dpa,AFP/HS,ETO

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