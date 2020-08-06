Beyrut'ta patlamayla ilgili 16 kişi gözaltında

Beyrut Limanı'nda Salı günü meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak 16 kişi gözaltına alındı. Lübnan haber ajansı NNA'nın Lübnan Askeri Mahkemesi Yargıcı Fadi Akiki'ye dayandırdığı habere göre yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 kişinin de ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Beyrut Limanı'nın idaresinden sorumlu yöneticiler ile gümrük idaresi görevlileri de bulunuyor.

Gözaltına alınan kişilere tam olarak hangi suç veya suçların yöneltildiği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Askeri yargıç Akiki, patlamaya dair bütün detayların aydınlatılması için çabaların sürdüğünü, soruşturma tamamlanana kadar da limanın kuzeyindeki sanayi bölgesinin kapalı tutulacağını açıkladı. Akiki, limanla ilgili denetimden de ordu ve ülkenin iç güvenliğinden sorumlu birimlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya 2013 yılında Gürcistan'dan Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan Moldova bandralı Rhosus adlı geminin taşıdığı yüksek miktardaki amonyum nitrat maddesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Geminin yolculuk sırasında arızalandığı, arıza nedeniyle Beyrut Limanı'na yanaştığı, yasal eksiklikler nedeniyle geminin yoluna devam etmesine izin verilmediği ve gemide bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın limanda depolandığı belirtiliyor.

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Lübnanlı yetkililer, patlamaya yol açtığı tahmin edilen bu tehlikeli maddenin depolanmasında da gerekli önlemlerin alınmadığını dile getiriyor.

Beyrut'ta dün akşam protesto gösterileri düzenlendi

Protestolar sürüyor

Öte yandan ülkedeki ekonomik kriz, işsizlik ve yoksullaşmanın korona pandemisiyle daha da derinleşmesiyle artan protestolar da sürüyor. Az sayıda göstericinin dün akşam meclis binasının bulunduğu bölgeye zorla girmeye çalıştığı, polisin müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Lübnan'da geçen sene Ekim ayında da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmiş, kamuya ait paraların israf edildiğini iddia eden göstericiler hükümeti yolsuzluk ve adam kayırmakla suçlamıştı. Ülkeyi küçük bir zengin elitin yönettiğini savunan protestocular, limandaki patlamaya dair soruşturmanın bağımsız yapılacağına inanmıyor.

Bu nedenle bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi yönündeki talepler de artıyor. Bu taleplere dört eski başbakan ile eski Dürzi lider Velid Canbolat'ın da destek verdiği belirtiliyor.

Ölü sayısı 149'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı da patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının da 149'a yükseldiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bildirdiğine göre de patlamada evsiz kalan 300 bin Beyrutlu'dan en az 80 bini çocuk.

dpa/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe