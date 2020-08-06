 Beyrut′ta patlamayla ilgili 16 kişi gözaltında | DÜNYA | DW | 07.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Beyrut'ta patlamayla ilgili 16 kişi gözaltında

Beyrut'taki patlamayla ilgili olarak 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın bağımsız yapılacağına inanmayan göstericiler ise sokağa çıktı. Protesto gösterilerinde çok sayıda eylemci yaralandı.

Libanon Beirut Ausmaß der Zerstörungen nach Explosion im Hafenviertel (Reuters/A. Taher)

Beyrut Limanı'nda Salı günü meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak 16 kişi gözaltına alındı. Lübnan haber ajansı NNA'nın Lübnan Askeri Mahkemesi Yargıcı Fadi Akiki'ye dayandırdığı habere göre yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 18 kişinin de ifadesi alındı. İfadesi alınanlar arasında Beyrut Limanı'nın idaresinden sorumlu yöneticiler ile gümrük idaresi görevlileri de bulunuyor.

Gözaltına alınan kişilere tam olarak hangi suç veya suçların yöneltildiği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Askeri yargıç Akiki, patlamaya dair bütün detayların aydınlatılması için çabaların sürdüğünü, soruşturma tamamlanana kadar da limanın kuzeyindeki sanayi bölgesinin kapalı tutulacağını açıkladı. Akiki, limanla ilgili denetimden de ordu ve ülkenin iç güvenliğinden sorumlu birimlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya 2013 yılında Gürcistan'dan Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan Moldova bandralı Rhosus adlı geminin taşıdığı yüksek miktardaki amonyum nitrat maddesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Geminin yolculuk sırasında arızalandığı, arıza nedeniyle Beyrut Limanı'na yanaştığı, yasal eksiklikler nedeniyle geminin yoluna devam etmesine izin verilmediği ve gemide bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın limanda depolandığı belirtiliyor.

Daha fazlası için: Amonyum nitrat nedir?

Lübnanlı yetkililer, patlamaya yol açtığı tahmin edilen bu tehlikeli maddenin depolanmasında da gerekli önlemlerin alınmadığını dile getiriyor.

Beyrut'ta dün akşam protesto gösterileri düzenlendi

Beyrut'ta dün akşam protesto gösterileri düzenlendi

Protestolar sürüyor

Öte yandan ülkedeki ekonomik kriz, işsizlik ve yoksullaşmanın korona pandemisiyle daha da derinleşmesiyle artan protestolar da sürüyor. Az sayıda göstericinin dün akşam meclis binasının bulunduğu bölgeye zorla girmeye çalıştığı, polisin müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Lübnan'da geçen sene Ekim ayında da geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmiş, kamuya ait paraların israf edildiğini iddia eden göstericiler hükümeti yolsuzluk ve adam kayırmakla suçlamıştı. Ülkeyi küçük bir zengin elitin yönettiğini savunan protestocular, limandaki patlamaya dair soruşturmanın bağımsız yapılacağına inanmıyor.

Bu nedenle bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi yönündeki talepler de artıyor. Bu taleplere dört eski başbakan ile eski Dürzi lider Velid Canbolat'ın da destek verdiği belirtiliyor.

Ölü sayısı 149'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı da patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının da 149'a yükseldiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) bildirdiğine göre de patlamada evsiz kalan 300 bin Beyrutlu'dan en az 80 bini çocuk.

dpa/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Beyrutlular şokta: Kıyamet gibiydi

Lübnan patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. DW’ye konuşan Lübnanlı bir doktor patlamanın ardından yaşananları "kıyamet gibi" diye anlattı. Patlamanın ülkede toplumsal öfkeyi tetiklemesinden endişe ediliyor.  

Beyrut'ta patlama: "İhmalde sorumluluk kimin?"

Beyrut’taki patlamanın kaynağı olarak görülen amonyum nitratın limanda tutulmasında sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor. Uzun yıllardır bölgeden bildiren gazeteci Levent’e göre, sorumluluk hükümette.  

Lübnan’da salgın ortası ekonomik çöküş

Lübnan’da, koronavirüs önlemlerinin de etkisiyle yoksulluğun ve enflasyonun tırmanması ülkenin dört bir yanında halkı sokaklara döktü. Trablusşam’daki protestolarda 1 gösterici öldü 40’ı asker 60 kişi yaralandı.  

Benzer içerik

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

Beyrut'ta can kaybı 137'ye yükseldi 06.08.2020

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

Beyrut patlaması: Sorumlulara ev hapsi 05.08.2020

Lübnan hükümeti, Beyrut'taki patlamaya sebep olduğu tahmin edilen amonyum nitratın denetiminden sorumlu olan kişilerin ev hapsinde tutulması için harekete geçti.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

Beyrut'ta patlama: "İhmalde sorumluluk kimin?" 05.08.2020

Beyrut’taki patlamanın kaynağı olarak görülen amonyum nitratın limanda tutulmasında sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor. Uzun yıllardır bölgeden bildiren gazeteci Levent’e göre, sorumluluk hükümette.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi.

Ankara: Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir

Türk Dışişleri, Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının "Türkiye için yok hükmünde olduğunu" açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sarsan patlamada en az 100 kişi hayatını yitirdi, binlerce de yaralı var.  