Beyrut'ta can kaybı 137'ye yükseldi

Beyrut Limanı'nda önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Alman bir diplomatın da bulunduğu açıklandı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, patlamada bir büyükelçilik çalışanının evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede uluslararası yardım örgütü Kızılhaç, yaklaşık 100 kişinin de hala kayıp olduğunu bildiriyor.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede askerlerin, Kızılhaç çalışanlarının ve gönüllülerin enkaz altından kurtarma çabalarının binaların yıkılma tehlikesi yüzünden güçlükle yürütülebildiği belirtiliyor. Yaklaşık 300 bin kişinin de evsiz kaldığı açıklanmıştı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Macron Lübnan için bir kalkınma anlaşması istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın karşı karıya kaldığı insanlık dramından çıkışını mümkün kılacak bir kalkınma anlaşması hedefliyor. Bunun temelini oluşturacak bilgiyi sağlamak ve görüşmeleri yürütmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı bugün patlamanın olduğu Beyrut'a gidiyor. Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Lübnanlı mevkidaşı Michel Aoun, Başbakan Hasan Diyab ve Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile görüşeceği duyuruldu.

Fransa'nın hedeflediği kalkınma anlaşmasının taraflarının kimler olacağı ve uluslararası toplumun dahil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bilinmiyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, uzun süredir siyasi ve ekonomik krizde olan ülkeyi reformlar yapmaya çağırmıştı. Lübnan, 1943 yılına kadar Fransa'nın sömürgesi olduğunda iki ülke arasında bugün hala yakın bir siyasi bağ bulunuyor.

Uzmanlar, yıllarca iç savaş yaşayan, son senelerde ise ekonomik krizi derinleşen, koronayla birlikte halkı giderek daha da fakirleşen Lübnan'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesine sahne olduğu yorumunu yapıyor.

Uydu görüntüsüyle Beyrut Limanı

Almanya'dan yardım ekipleri bölgede

Alman ordusu da Lübnan'daki patlama sonrasında ağır hastaların nakliyesi ve tedavisinde kullanılabilecek "uçan yoğun bakım istasyonu" diye nitelenen uçağını hazır tuttuğunu duyurdu. Yarın sabah da bölgedeki tıbbi ihtiyacı belirleyecek bir ekibin Beyrut'a uçacağı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler misyonu UNIFIL kapsamında Akdeniz'de bulunan Alman savaş gemisi "Ludwigshafen am Rhein" da bu sabah misyonuna ara vererek Kıbrıs'tan bölgeye doğru yardım amacıyla yola çıktı. Alman hava kuvvetlerinin, Lübnan hava kuvvetleri ve ülkenin kriz yönetimi ile birlikte 96 saatte seyyar bir sahra hastanesi kurmak üzere alarma geçtiği duyuruldu. Alman Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'ta görev yapan Kızılhaç'a 1 milyon doğrudan yardım verileceğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de telefonla görüştüğü Lübnan Başbakanı Hasan Diyab’a AB’nin 33 milyon euro acil yardımda bulunacağı sözünü verdi. Açıklamasında Leyen‘in Lübnan’ın yeniden inşasında da Birlik’in uzun dönemli yardımlarla destek olacağını söylediği de belirtildi.

Esper: Çoğu kişi kaza olduğunu düşünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, internet üzerinden düzenlenen bir tartışma programında Beyrut'taki patlamaların kaza olduğuna dair görüş belirtti. Esper, "Çoğu kişi olayın bir kaza olduğunu düşünüyor" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyrut'taki saldırıların yüksek ihtimalle bombalı saldırı olduğunu söylemiş, bu bilgiyi de kendisine generallerinin aktardığını söylemişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde meydana gelen patlamanın çıkış sebebine dair belirsizlik de sürüyor. Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, tahminen 2 bin 750 ton tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan depolanmış olduğunu açıklamıştı.

AFP,dpa, epd,DW/ ETO, HS

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