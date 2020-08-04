Beyrut'ta can kaybı 100'ün üzerine çıktı

Lübnan‘da Kızılhaç, başkent Beyrut’un liman bölgesinde dün meydana gelen şiddetli patlamada şimdiye kadar 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kızılhaç yetkilileri, arama – kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını son olarak 78 olarak açıklamıştı. Yaralı sayısının yüksek olması nedeniye can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, patlamanın kurbanları için Çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ise hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Lübnan Başbakanı Diyab, patlamanın meydana geldiği liman bölgesinde tahminen 2 bin 750 ton tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan depolanmış olduğunu açıkladı.

Ancak Diyab, patlamanın bir saldırı olup olmadığı ya da arkasında siyasi neden bulunup bulunmadığı konusunda bir yorum yapmadı. Lübnanlı yetkililer, patlamanın depodaki amonyum nitrattan kaynaklandığını tahmin ederken patlamanın nedeni hâlâ araştırılıyor.

Füze ve gübre üretiminde kullanılan amonyum nitratın yüksek sıcaklıklarda patlayabildiği belirtiliyor.

Yola çıkmasına izin verilmeyen gemi

Bu kadar yüksek miktardaki amonyum nitratın Beyrut'ta bulunmasının sebebinin ise 2013 yılında farklı gerekçelerle yoluna devam etmesine izin verilmeyen bir yük gemisi olduğu belirtiliyor.

Gürcistan'dan Mozambik'e doğru yola çıkan geminin yolculuğu sırasında Beyrut limanına uğradığı, geminin bazı yasal eksiklikler nedeniyle yola devam etmesine izin verilmediği, ancak mürettebatın haklarında yasal işlem başlatıldıktan sonra ülkeden çıkışına izin verildiği belirtiliyor. Bunun üzerine işletmecisinin de gemiyi kendi haline terkettiği, tehlikeli patlayıcının bulunduğu geminin bir depoya çekildiği bildirliyor.

Patlama Beyrut'u harabeye dönüştürdü

Mavi bereli askerler de yaralandı

Patlamada hükümet binası, Finlandiya Büyükelçiliği ve eski Başbakan Saad Hariri'nin rezidansı da zarar gördü. Birleşmiş Millerler'in (BM) barış misyonu UNIFIL'e bağlı bir geminin de zarar gördüğü ve mavi bereli askerler arasında da yaralananlar olduğu belirtildi.

Lübnan'a taziye mesajları

Patlama sonrası uluslarası toplumdan Lübnan'a taziye mesajları geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, patlama karşısında sarsıldığını belirtirken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya'nın zor zamanlarında Lübnan'ın yanında olduğu mesajını Twitter'dan paylaştı. Maas, Beyrut'taki Alman Büyükelçiliği çalışanları arasında da yaralananlar olduğunu ifade etti.

Patlamanın ardından Beyrut

Avrupa Birliği, Fransa ve BM'den de Lübnan'a destek mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "bunun bir saldırı gibi göründüğünü, bazı ABD'li generallerle görüştüğünü ve onların bir tür bomba olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Lübnan’daki patlama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün akşam Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kalın, Türkiye'nin her tür yardım için hazır olduğunu belirtirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da patlamada iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı.

dpa,AFP/HS,ETO

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