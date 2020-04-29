Beyrut'ta büyük patlama: En az 10 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Yerel televizyon kanalları, Beyrut limanındaki patlamanın havai fişek deposunda yaşandığını bildirdi. Patlayıcı saklanan depolarda patlama yaşandığına dair iddialar da ortaya atılıyor.

Lübnan güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre şimdiye kadar 10 kişinin cansız bedeni hastanelere ulaştı. Ölü sayısının daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Associated Press patlama sonrasında çok sayıda insanın etrafa saçılan cam parçaları ve enkaz nedeniyle yaralandığını ve hastanelerin kan bağışı çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP ise iki patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, Beyrut’un alışveriş bölgesi Hamra’da hemen hemen tüm dükkanların camlarının kırıldığını ve birçok otomobilin de zarar gördüğünü belirtti.

Patlamanın Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,EC

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