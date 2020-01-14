Beyrut’ta 400’e yakın yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde yaralanan göstericilerin sayısının 400’e yaklaştığı bildirildi. Lübnan Kızıl Haç'ı ve sivil koruma birimi, güvenlik güçlerinin yaraladığı gösterici sayısının en az 377 olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü şiddete sahne olan eylemler, yaklaşık üç aydır devam eden gösterilerin en kanlı günü olarak kayıtlara geçti. Ülkede, Başbakan Said el Hariri’nin geçen yıl Ekim ayında istifa etmesinin ardından hala yeni hükümetin kurulamaması ve giderek kötüleşen ekonomik durum, göstericileri yine sokağa dökmüştü.

Parlamento binası yakınlarında toplanan eylemcilerden maskeli bir grup göstericinin, protestolara göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale eden güvenlik güçlerine taş, saksı, ağaç dalı ve trafik levhası gibi cisimler fırlattığı bildirildi. Olaylarla ilgili olarak yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, ANI haber ajansı, savcılığın bu kişilerin serbest bırakılması için talimat verdiğini duyurdu. Aktivistlerin bugün için de parlamento yakınlarında gösteri çağrısı yaptığı belirtilmişti.

Halkın öfkesi dinmiyor

Ülkede geçen yılın Ekim ayında halk, yolsuzluk ve ekonominin kötü yönetilmesini protesto amacıyla sokağa çıkmış, eylemler ülkede daha önce görülmemiş boyutta kitle gösterilerine dönüşmüştü.

Gösterilerin fitilini ateşleyen ise; hükümetin WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeleri vergilendirmek istemesi olmuştu. Hükümet bu eylemler üzerine uygulamadan geri adım atmış, ancak ekonomik kriz ve yolsuzluğu protesto eden halkın eylemleri devam etmişti.

Eylem dalgasının kesilmemesi üzerine de Lübnan Başbakanı Said el Hariri geçen yıl Ekim ayı sonunda istifasını açıklamıştı.

Geçen haftalarda ekonominin daha da kötü bir hal alması ve El Hariri’nin halefi Hasan Diab’ın hala hükümeti kuramaması üzerine göstericiler yeniden sokağa dökülmüştü.

DW,AFP / SÖ,ET

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