Beyrut patlamasında ilk tutuklama

Lübnan'ı sarsan Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından ilk tutuklama kararı geldi. Lübnan devlet haber ajansı NNA, patlamanın gerçekleştiği limanın gümrük genel müdürü Bedri Dahir hakkında mahkemenin tutuklama kararı verdiğini bildirdi. Mahkemenin Dahir hakkındaki hükmünü vermeden önce liman gümrük şefinin dört buçuk saat boyunca ifadesini aldığı kaydedildi.

Lübnan'ın başkentindeki felaketle ilgili olarak şimdiye kadar aralarında liman müdürü Hasan Kuraytim ve eski gümrük müdürü Şefik Mari'nin de bulunduğu 16'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

4 Ağustos'ta gerçekleşen patlamaya 2013 yılından beri Beyrut limanındaki bir depoda tutulan ve yapılan uyarılara rağmen yeterli güvenlik önlemleriyle muhafaza edilmeyen 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığı açıklanmıştı. Lübnan'da patlamanın ardından hükümete yönelik protesto gösterileri düzenlenmişti. Üst düzey hükümet yetkilileri olası ihmale ilişkin hızlı ve kapsamlı bir inceleme başlatma taahhüdünde bulunurken protestocuların olayın yurt dışından gelecek bağımsız uzmanlarca incelenmesi talebini yanıtsız bırakmıştı.

En az 180 kişinin ölümüne, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına, 300 binden fazla insanın da evsiz kalmasına neden olan patlama sonrası giderek artan eleştiriler ve istifa talepleri üzerine hükümet 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

DW, dpa / SÖ, TY

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