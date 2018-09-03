 Beyaz Saray′da Trump′a karşı ″direniş″ | DÜNYA | DW | 06.09.2018

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DÜNYA

Beyaz Saray'da Trump'a karşı "direniş"

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi NYT gazetesine yazdığı makalede, yönetim içinde "Başkan Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için gayretle çalışan" bir direniş grubu oluştuğunu anlattı.

Washington White House Donald Trump im Oval Office Mitarbeiter (picture-alliance/AP Photo/P. Monsivais)

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından New York Times gazetesine üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin kimliği açıklanmadan yazdığı makale tartışma yarattı.

"Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" isimli makalede yetkili, "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır" diyerek "Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak ve Trump'ın kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini engellemek için birçok Beyaz Saray yetkilisinin çalıştığını" yazıyor.

Yetkili Trump'ın  “ahlaksızlığı”, "kendini tekrar eden boş lafları" ve “yarı olgunlaşmış, bilgisizce ve zaman zaman pervasızca” aldığı kararlar nedeniyle Trump'ın birşey söylediği ama Beyaz Saray yetkililerinin başka bir şey yaptığı "ikili bir başkanlık” oluştuğunu yazdı.

Yetkili, "Trump'ın tam olarak kavramayacağı ikilem, kendi idaresindeki üst düzey yetkililerin kendi içlerinde gündemini ve kötü eğilimlerini engellemek için gayretle çalışıyor olmalarıdır" dedi. Makaleyi yazan yetkili, yönetim içindeki "direniş"e dahil bir Cumhuriyetçi olduğunu ifade etti.

Başkan Trump, New York Times'da yayınlanan bu makale için "korkakça" dedi ve gazeteyi makalenin yazarının kimliğini açıklamaya davet etti. New York Times gazetesi ise makalenin yazarının kimliğinin teyitli olduğunu ve editörlerin içindeki bilgileri yayınlamaya değer bulduğunu açıkladı. Gazete, işini kaybetme tehlikesi nedeniyle makale yazarının kimliğini açıklamayacağını bildirdi.

Trump Esad'ın öldürülmesi talimatını yalanladı

Öte yandan Trump gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki önemli bir iddia olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öldürülmesi için talimat verdiği iddiasını yalanladı. Trump Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu asla düşünülmedi bile" dedi.

ABD eski başkanlarından Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Woodward'ın Başkan Trump ile ilgili yeni kitabında Suriye'de Nisan 2017'de kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddialarından sonra Trump'ın Savunma Bakanı Jim Mattis'i arayıp Esad'ın öldürülmesi talimatını verdiği öne sürülmüştü.

dpa, AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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