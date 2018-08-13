 Beyaz Saray′da papaz Brunson görüşmesi | DÜNYA | DW | 14.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Beyaz Saray'da papaz Brunson görüşmesi

ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz Türkiye'de Dolar'ın rekor kırmasına neden olurken, Türk Büyükelçi Kılıç Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanı Bolton ile görüştü.

USA | Weißes Haus (picture-alliance/AP Images/P. Martinez Monsivais)

ABD ile Türkiye arasında papaz Andrew Craig Brunson nedeniyle başlayan diplomatik kriz sürerken, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile görüştü.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmenin Büyükelçi Kılıç'ın talebiyle gerçekleştiğini belirtti. Bolton ve Kılıç'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelerek, papaz Brunson ve iki ülke ilişkilerinin durumunu görüştükleri bilgisi verildi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve İzmir'de ev hapsinde tutulmak şartıyla tahliye edilen papaz Brunson'ın bir an evvel serbest bırakılıp, ABD'ye dönmesini talep ediyor.

ABD Başkanı Trump, Brunson'un serbest bırakılmaması üzerine Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Ek gümrük vergisi Pazartesi günü yürürlüğe girmişti. ABD daha önce de Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı almıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz, Türkiye'deki döviz kurlarına yansıyor. Son haftalarda Türk Lirası değer kaybederken, Dolar rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye'nin ABD ile gerginliği ve dolar dalgalanmalarına ilişkin Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise durumu, "Onların dolarları varsa bizşm de halkımız var, Allah'ımız var" sözleriyle değerlendirmişti.

DW,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Brunson'ın ev hapsine itiraz reddedildi

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de. (31.07.2018)  

Erdoğan'dan ABD'nin Brunson "tehdidine" yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson konusunda ABD ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" dedi. (01.08.2018)  

ABD: Brunson kararı yeterli değil

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'de Aralık 2016'dan beri cezaevinde bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını ama kararın "yetersiz" olduğunu söyledi. (25.07.2018)  

ABD’nin Türkiye’ye ek vergi uygulamasına Berlin’den eleştiri

ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulamasına Almanya’dan eleştiri geldi. Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti. (12.08.2018)  

ABD-Türkiye arasındaki ekonomik savaş büyüyor

Trump'ın Türkiye'ye yönelik gümrük vergilerini arttırma talimatı Ankara'nın tepkisini topladı. Ticaret Bakanlığı, hamlenin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Dışişleri ise "Gerekli karşılık verilecektir" dedi. (10.08.2018)  

Benzer içerik

Brexit Börse in New York City

Liradaki kriz ABD borsalarını da etkiledi 13.08.2018

Lira'daki değer kaybı nedeniyle Türk ekonomisinde yaşanan kriz, ABD'deki borsa endekslerinde de değer kaybına yol açtı. Gelişmekte olan ülke para birimleri de Lira'daki krizden etkilendi.

USA trump und Erdogan Treffen in New York

FAZ: Trump, Dolar silahından vazgeçmez 13.08.2018

Türkiye’nin sürüklendiği ekonomik krizin nedenleri ve Ankara ile Washington arasındaki gerginlik Alman gazetelerinin öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.

Symbolbild USA Türkei Beziehungen

ABD-Türkiye arasındaki ekonomik savaş büyüyor 10.08.2018

Trump'ın Türkiye'ye yönelik gümrük vergilerini arttırma talimatı Ankara'nın tepkisini topladı. Ticaret Bakanlığı, hamlenin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Dışişleri ise "Gerekli karşılık verilecektir" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Präsident Donald Trump in der Militärbasis Fort Drum (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza

ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinde Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını durdurmak için hazırlanan tasarıyı onayladı. Gözler, Pentagon'un hazırlayacağı rapora çevrildi.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 