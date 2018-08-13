Beyaz Saray'da papaz Brunson görüşmesi

ABD ile Türkiye arasında papaz Andrew Craig Brunson nedeniyle başlayan diplomatik kriz sürerken, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile görüştü.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmenin Büyükelçi Kılıç'ın talebiyle gerçekleştiğini belirtti. Bolton ve Kılıç'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelerek, papaz Brunson ve iki ülke ilişkilerinin durumunu görüştükleri bilgisi verildi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve İzmir'de ev hapsinde tutulmak şartıyla tahliye edilen papaz Brunson'ın bir an evvel serbest bırakılıp, ABD'ye dönmesini talep ediyor.

ABD Başkanı Trump, Brunson'un serbest bırakılmaması üzerine Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Ek gümrük vergisi Pazartesi günü yürürlüğe girmişti. ABD daha önce de Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı almıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz, Türkiye'deki döviz kurlarına yansıyor. Son haftalarda Türk Lirası değer kaybederken, Dolar rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye'nin ABD ile gerginliği ve dolar dalgalanmalarına ilişkin Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise durumu, "Onların dolarları varsa bizşm de halkımız var, Allah'ımız var" sözleriyle değerlendirmişti.

DW,Reuters/GA,ÖA

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