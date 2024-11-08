Beyaz Saray'da bir ilk: İlk kadın özel kalem müdürü

Donald Trump'ın ilk ataması belli oldu. Beyaz Saray tarihinde ilk kez bir kadın ABD başkanının özel kalem müdürlüğüne atandı. Susie Wiles bu görev için önemli adaylar arasında gösteriliyordu.

Önemli bir oy farkıyla ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, seçilmesinden iki gün sonra ilk atamasını yaptı. Trump'ın seçim kampanyasının gayrıresmi yürütücüsü olarak anılan Susie Wiles Trump'ın özel kalem müdürü oldu. Wiles, Beyaz Saray tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın yönetici olacak.

Göz önünde olmaktan kaçınıyor

Wiles, Trump'ın kampanyasını yürütürken sergilediği disiplinle öne çıkan ve itibar gören bir isim. Sosyal medyayı nadiren kullanan ve göz önünde olmaktan kaçınan Wiles, Trump'ın çarşamba günü yaptığı zafer konuşmasında mikrofonu alıp konuşma yapmak istemedi.

Donald Trump, yeni özel kalem müdürü için "Susie sert, akıllı, yenilikçi ve evrensel olarak takdir edilen ve saygı duyulan biri. Amerika'yı yeniden büyük yapmak için yorulmadan çalışmaya devam edecek. ABD tarihinde ilk kez bir kadının yüksek sekreter olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Wiles'ın Beyaz Saray özel kalem müdürü olarak seçilmesinin ardından, Trump'ı destekleyen Florida Senatörü Marco Rubio, X'te başkan seçilen kişinin özel kalem müdürü olarak "güçlü, zeki bir kadın" seçtiğini söyledi.

Deneyimli bir stratejist

Uzun yıllardır Florida'da yaşayan bir stratejist olan Wiles, daha önce Trump'ın 2016 ve 2020'de Florida'daki kampanyalarını ve Florida Valisi Ron DeSantis'in 2018'deki seçim kampanyasını yürüttü.

67 yaşındaki Wiles ayrıca eski Jacksonville belediye başkanları John Delaney ve John Peyton ile birlikte çalıştı.

Trump başkanlığa geldiği ilk dönemde dört özel kalem müdürü değiştirdi. Ekibini daha çok aile üyeleri ve Cumhuriyetçilerden oluşturmuştu. Bu dönemde rekor düzeyde personel değişimi yaşanmış, Trump'ın başkanlıktaki ilk yılı bu tartışmalarla geçmişti.

Trump'a yakın isimler bu dönemde Trump'ın çok daha uyumlu bir ekip kurmayı hedeflediğini söylüyor.

AP, AFP / EÇ,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?