 Beyaz Saray: Türkiye′ye kesin bir ziyaret yok | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

Beyaz Saray: Türkiye'ye kesin bir ziyaret yok

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Planlanan kesin bir şey yok. Başkan gelecekteki olası bir görüşmeye açık" ifadesini kullandı.

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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Trump'a 2019'da Türkiye'yi ziyaret etmesi için davette bulundu. Planlanan kesin bir şey yok. Başkan gelecekteki olası bir görüşmeye açık" ifadesini kullandı.

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AP haber ajansı, ABD Başkanı Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde alelacele bir şekilde aldığını bildirdi. Ajans, haberini ABD'li ve Türk yetkililere dayandırdı. (21.12.2018)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li bir askeri heyetin Suriye'deki durumu görüşmek üzere bu hafta Türkiye’ye geleceğini söyledi. Kalın, IŞİD ile mücadelede YPG'ye ihtiyaç olmadığını belirtti. (24.12.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini söyledi. (24.12.2018)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da dün düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin Erdoğan ile Trump arasında önümüzdeki günlerde yüzyüze bir görüşme planlanıp planlanmadığı yönündeki sorusuna, "Sayın Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yüzyüze görüşmesi hemen bu önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde planlanmıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız son telefon görüşmesinde Sayın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiler. O da memnuniyetle 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade etti" diye yanıt vermişti. Kalın, "Şimdi tabii bunun tarihi üzerinde çalışacağız ve bu ziyaretin 2019 yılı içinde gerçekleşmesi de memnuniyet verici bir gelişme olacaktır" demişti.

Kalın ayrıca, bu hafta ABD'den Türkiye'ye gidecek bir askeri heyetin Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararıyla ilgili Türk yetkililerle koordinasyon toplantısı yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan'dan Trump'a güvence

Erdoğan ile Trump son olarak geçen Pazar günü telefonda görüşmüştü. Trump, görüşmenin ardından attığı tweet'lerde, "IŞİD'i, Suriye'deki ortak müdahilliğimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde gerçekleşen çekilmesini ele aldık" ifadesini kullanmıştı. Trump, görüşmede Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda da güvence verdiğini söylemişti. Her iki taraf da yapılan görüşmeyi "verimli" olarak tanımlamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump

Trump, Suriye'de IŞİD'in yenilmiş olmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararı almıştı. Trump, önce ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ardından da Trump'ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasına neden olan bu kararını geçen Çarşamba günü açıklamıştı. ABD'li ve Türk yetkililer, Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararını 14 Aralık'ta Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde aldığını söylemişti.

Türkiye'nin operasyon hazırlığı

Türkiye ise Suriye'de YPG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik operasyon hazırlığını hızlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır bölgesine askeri sevkiyatı yoğunlaştırdığı bildirildi. Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'de YPG ve IŞID'e yönelik düzenlenecek olan askeri harekâtın önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini söylemişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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