Beyaz Saray: Türkiye artık F-35 programının parçası olamaz

ABD, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından F-35 savaş uçağı programına dahil olmasının imkansız hale geldiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "F-35’lerin bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılacak Rus istihbarat toplama platformuyla birlikte kullanılması mümkün değil" denildi.

Açıklamada "65 yılı aşkın süredir NATO’nun güvenilir bir müttefiki olan Türkiye’nin S-400’leri kabul etmesinin, NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusundaki taahhütlerini baltaladığı" vurgulandı.

Diğer yandan açıklamada NATO müttefikleri olarak Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü olduğu ve yalnızca F-35’lere dayanmadığı belirtilerek, "Askeri ilişkilerimiz güçlü ve S-400 sisteminin varlığının yarattığı kısıtlamalar da göz ardı edilmeksizin Türkiye’yle kapsamlı işbirliğine devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray’ın açıklamasında Washington’ın Türkiye ile stratejik ilişkilere de hala büyük önem verdiği belirtildi.

Trump'ın ardından ikinci F-35 açıklaması

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler konusunda geri adım atmaması iki ülke arasında gerilime neden olmuş, Washington F-35’lerin Türkiye’ye teslimatı ve buna ilişkin faaliyetlerin askıya alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray’ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çarşamba günü F-35’lerin askıya alınmasının adil olmadığı yönündeki açıklamasının ardından geldi. Selefi Obama yönetimini Türkiye'yi S-400'lere mecbur bırakmakla suçlayan Trump, "İçinde bulundukları, çok zor bir durum. Bizim içinde bulunduğumuz da çok zor bir durum. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ne olacağını göreceğiz" diye konuşmuştu.

Diğer yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye’yi ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın S-400’ler konusunda geri adım atmadığı için takdir ettiklerini ifade ederek, Türkiye’ye savaş uçağı da satılabileceğinin sinyalini vermişti.

DW,rtr / SÖ, GA

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