Beyaz Saray: Musk sadece Trump'ın danışmanı

Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Elon Musk'ın ABD hükümetindeki rolüne ilişkin açılan davada ifade verdi.

Musk'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olarak görev yaptığını belirten Fisher, milyarder iş insanının hükümet kararlarında ise yetkisi olmadığını belirtti. Fisher "Beyaz Saray'ın diğer kıdemli danışmanları gibi Sayın Musk'ın da hükümet kararlarında fiili ya da resmi bir yetkisi yoktur. Sayın Musk sadece Başkan'a tavsiyelerde bulunabilir ve Başkan'ın direktiflerini iletebilir" açıklamasını yaptı.

Fisher ifadesinde ayrıca Elon Musk'ın, Donald Trump'ın kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) da başkanlık etmediğini belirtti. Musk'ın Beyaz Saray'ın bir çalışanı olduğunu söyleyen Fisher, DOGE'un ise "Beyaz Saray ofisinden ayrı" bir birim oluğunu vurguladı.

"ABD DOGE Servisi, Başkan'ın Yürütme Ofisi'nin bir bileşenidir. ABD DOGE Servisi Geçici Teşkilatı da ABD DOGE Servisi'nin bünyesinde yer almaktadır" diyen Fisher, "Her ikisinin de Beyaz Saray Ofisi'nden ayrı" olduğu bilgisini paylaştı.

Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) karşı dava 14 eyalet tarafından açılmıştı.

Trump Kasım ayında yaptığı bir açıklamada Musk'ın DOGE'u yöneteceğini söylemişti.

AFP / EC, ET

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