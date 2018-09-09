Beyaz Saray: Kim Trump ile ikinci buluşmayı talep etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan iki lider arasında ikinci bir buluşmayı talep eden mektup aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Pazartesi günü açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Kuzey Kore liderinin Başkan Trump'a “çok sıcak, çok olumlu” bir mektup yolladığını belirtti. "Mektubun temel amacı ABD Başkanı ile başka bir toplantı talep etme ve tarih belirlemekti” diyen Sanders, Trump yönetiminin bu talebe açık olduğunu ve iki liderin görüşmesi için gerekli koordinasyonun yapılması aşamasında olduklarını ifade etti.

Sanders ayrıca mektubun Pyongyang yönetiminin “nükleer silahlardan arınma konusundaki taahhüte bağlılığının devam ettiğini” gösterdiğini ifade etti. Pazar günü başkent Pyongyang’da gerçekleştirilen ve uzun menzilli nükleer füzelerin yer almadığı askeri geçide de değinen Sanders, bu geçidin nükleer füzeleri içermemesi nedeniyle "iyi niyet göstergesi” olduğunu belirtti.

Bolton: ABD Kuzey Kore'yi bekliyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadan saatler önce bir etkinlikte konuşan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, ABD Başkanının Kuzey Kore lideri ile ikinci bir görüşmeye açık olduğunu, ancak Trump’ın Kuzey Kore'den ülkenin nükleer silahlardan arındırılması yönünde bir adım beklediğini belirtti.

"Halen onları bekliyoruz. İki başkan arasında başka bir buluşmanın olma ihtimali açık bir şekilde mevcut” diyen Bolton, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak Başkan Trump, Kuzey Korelilerin kendisinin açık tuttuğu kapıdan girmesini sağlayamaz. Nükleer silahlardan arınmak için adım atması gerekenler onlar. Ve biz de bunu bekliyoruz.”

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirilen tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede konuşan Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için adımlar atıldığını söylemiş, ancak toplantılar sonrası kamuoyu ile paylaşılan açıklamada bu konuda muğlak ifadeler kullanılmıştı.

Zirve sonrası tarafların yetkilileri tekrar bir araya gelmiş, ancak Pyongyang yönetimi, nükleer silahsızlanma konusunda Washington'ı tek taraflı ve "mafyavari" taleplerde bulunmakla suçlamıştı. Son olarak Trump, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için Kuzey Kore ile yapılan görüşmelerde yaşanan yavaşlamadan dolayı Çin'i, Pyongyang yönetimini baskı altında tutmak ile suçlamıştı.

rtr,AFP/DÇÜ,BÖ

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