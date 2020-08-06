 Beyaz Saray dışında silahlı bir kişi vuruldu | DÜNYA | DW | 11.08.2020

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DÜNYA

Beyaz Saray dışında silahlı bir kişi vuruldu

ABD Başkanı Trump’ın basın toplantısı düzenlediği sırada Beyaz Saray dışında silahlı bir kişi Gizli Servis tarafından vuruldu. Trump güvenlik görevlilerince toplantı salonundan çıkartıldı.

Trump basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı

Trump basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı sırasında Beyaz Saray dışında silahlı bir kişi güvenlik görevlilerince vuruldu. Gizli Servis 51 yaşındaki şahsın güvenlik memurlarına Beyaz Saray'ın bir blok ötesindeki bir noktada yaklaştığını açıkladı. Şahsın ardından silahı olduğunu söyleyerek "saldırgan" bir biçimde Gizli Servis elemanlarına doğru koştuğu ve üzerinden bir nesne çıkardığı belirtildi. Şahsın ateş edecek şekilde duruş alması üzerine gövdesinden vurulduğu ve ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Washington White House Schüsse Evakuierung Trump

ABD Başkanı Trump bu sırada Beyaz Saray'da basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Toplantı, yaşanan olay üzerine Gizli Servis tarafından yarıda kesildi. Toplantıya giren memur Trump'a yaklaşarak kısık sesle "Efendim, lütfen benimle gelir misiniz?" dedi. Ardından Trump ekibiyle birlikte salonu terk etti. Gazetecilerin olduğu bölüm bir süre kilitli kaldı. Bu sırada Beyaz Saray etrafındaki çimenlik alanda Gizli Servis elemanlarının otomatik silahlarla çeşitli pozisyonlarda konum aldıkları görüldü. Fox News toplamda iki el ateş edildiğini geçti.

Birkaç dakika sonra Trump tekrar basın toplantısının yapıldığı salona dönerek Beyaz Saray etrafında bir kişinin vurulduğunu gazetecilere açıkladı. Trump şahsın kimliği ve eyleminin nedenlerine ilişkin soruya "Benimle herhangi bir ilgisi olmayabilir" yanıtını verdi.

AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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