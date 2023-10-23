Beyaz Saray: ABD ve İsrail yardımlar konusunda mutabık kaldı

Gazze'ye cumartesi günü gönderilen 20 tırlık ilk insani yardımdan sonra dün de 14 tırlık ikinci bir yardım ulaştı. ABD ve İsrail'in yardımların sürmesi konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre İsrail ablukası altındaki Gazze'ye pazar günü 14 tırlık insani yardım ulaştı. İsrail'in ilgili birimi COGAT yardımların su, gıda ve tıbbi malzeme içerdiğini ve Gazze'ye girmeden önce kontrol edildiğini açıkladı. İsrail, Gazze'ye yakıt gönderilmesine izin vermiyor.

Yardım kuruluşları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı ve nüfusun yarısının yerinden olduğu Gazze'de çok daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu duyuruyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Cumartesi gönderilen 20 tırlık ilk insani yardımın savaştan önceki günlük ithalatın yüzde 4'üne denk geldiğini açıklamıştı. Bu miktarın 13 günlük kuşatma sonrası ihtiyaç duyulanın çok küçük bir kısmını ifade ettiği kaydedilmişti. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre bölgedeki ihtiyacı karşılayabilmek için her gün 100 tır yardım gönderilmesi gerekiyor.

Beyaz Saray: Biden ile Netanyahu yardımlar konusunda anlaştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımların sürmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Beyaz Saray'ın internet sayfasında yer alan açıklamada "Başkan (Biden), Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısından bu yana Gazze'ye olan sınırı geçerek ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılan iki insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladı. Liderler bu kritik yardımın Gazze'ye akışının sürekli olacağını teyit ettiler" denildi.

DW / EC, TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?