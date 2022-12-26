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Türkiye'de kiralık konut fiyatlarındaki artış Kasım ayında hız kazandı
Türkiye'de kiralık konut fiyatlarındaki artış Kasım ayında hız kazandıFotoğraf: picture-alliance/blickwinkel/fotototo
EkonomiTürkiye

BETAM: Kiralık konut fiyatları yüzde 168 arttı

15 dakika önce

BETAM'ın açıkladığı raporlara göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 174 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış ise hız kazanarak yüzde 168'e yükseldi.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Türkiye'de satılık ve kiralık konut fiyatlarına ilişkin Aralık ayı raporlarını yayımladı.

Buna göre, Kasım 2022'de Türkiye genelindeki satılık konutlarda metrekare cari fiyatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 174,1 artarak 15 bin 72 Türk Lirası (TL) olarak kaydedildi.

Türkiye genelindeki kiralık konutlarda metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Kasım'da ortalama yüzde 168 olarak kaydedilirken, kiralık konut ilanlarında metrekare fiyatı da 67 Türk Lirası oldu.

Kira artışları hız kazandı, en yüksek artış Antalya'da

"Kiralık Konut Piyasası Görünümü Aralık 2022" başlıklı rapora göre, Kasım'da Türkiye genelindeki kira fiyatlarındaki yıllık değişim Mayıs ve Ekim arasındaki düşüşten sonra artış gösterdi. Ekim'de yüzde 159,2 olan kira fiyatlarının yıllık artış oranı Kasım'da yüzde 168'e yükseldi.

Kasım ayında Antalya en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu. Antalya'da ortalama kira bir yılda 4 katından fazlaya yükselerek, yüzde 302,3 oranında arttı.

İstanbul'da ucuza kiralık ev bulunabiliyor mu?

En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller Trabzon (yüzde 208,2), Denizli (yüzde 207,7), Mersin (yüzde 185,7) ve Eskişehir’dir (yüzde 175,3) oldu.

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da kira fiyatlarınki yıllık artış yüzde 147,7, Ankara'da yüzde 150 ve İzmir'de yüzde 160 olarak kaydedildi.

Kira artışının en düşük olduğu il ise yüzde 98,4 ile Kahramanmaraş oldu. Bunu yüzde 100'lük artış ile Diyarbakır ve yüzde 120,6'lık artış ile Gaziantep izledi.

Satılık konut fiyatlarındaki en yüksek artış Mersin'de

"Satılık Konut Piyasası Görünümü Aralık 2022" başlıklı raporda satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranının Türkiye genelinde geçen ay olduğu gibi düştüğü belirtilerek, Ekim'de yüzde 191,4 olan yıllık fiyat artışının Kasım'da yüzde 174,1'e gerilediği ifade edildi.

Raporda, satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilin Mersin olduğu ifade edildi. Mersin'de yıllık artış yüzde 209,8 olarak kaydedilirken, bunu yüzde 202,2 ile Kocaeli ve yüzde 198,3 ile Antalya izledi.

Satılık konutlarda İstanbul'daki yıllık artış yüzde 190,5 olarak kaydedilirken, Ankara'daki artış yüzde 181,7 oldu. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de ise yıllık artış yüzde 169,1 olarak kaydedildi.

DW/JD, BW

 

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