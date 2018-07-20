 Berna Laçin′e dava açıldı | TÜRKİYE | DW | 25.07.2018

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TÜRKİYE

Berna Laçin'e dava açıldı

Temmuz başında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası oyuncuya bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Screenshot Twitter - Berna Lacin (Twitter)

Oyuncu Berna Laçin'e Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla altı aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Türkiye'de çocuklara yönelik istismar ve öldürme eylemlerine ilişkin tartışmaların yaşandığı ve bu çerçevede kamuoyunda idam cezasının geri getirilmesi çağrılarının arttığı bir dönemde "İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde bir mesaj yayınlayan Laçin hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Söz konusu mesajda Laçin ayrıca, "Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" ifadelerini kullanmıştı.

"Nesnel gerekçe yok"

İddianame metninde soruşturmaya konu olan paylaşımda ismi geçen Medine kentinde İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu belirtilerek "Hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı" kaydedildi.

Laçin'in 3 Temmuz'daki söz konusu paylaşımı sonrası artan tepkiler üzerine oyuncu bir açıklama yapmış ve kastının halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama olmadığını, söz konusu mesajın idama ilişkin olduğunu belirtmişti.

Laçin'in çocuk ve kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediği yönündeki savunması da iddianamede yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesi üzerine Twitter'den yeni bir mesaj yayınlayan Laçin, "haklı ve doğru olduğunu" söyledi.

DW/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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