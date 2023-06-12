  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
Politikaİtalya

Berlusconi 86 yaşında yaşamını yitirdi

42 dakika önce

İtalya'nın eski başbakanı ve koalisyondaki Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, kan kanserine yenik düştü.

https://p.dw.com/p/4SSow
Silvio Berlusconi
Silvio BerlusconiFotoğraf: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/picture-alliance/dpa

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. İktidardaki sağ koalisyon ortaklarından Forza İtalia'nın lideri olan Berlusconi, kan kanseri nedeniyle Milan kentindeki San Raffaele hastanesinde 45 gün tedavi görmüş, son olarak 9 Haziran'da yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

2016 yılında kalp ameliyatı geçiren Berlusconi, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Nisan ayı başında da Berlusconi'ye kan kanseri teşhisi konduğu açıklanmıştı. Berlusconi, geçen yıl Eylül ayında yapılan parlamento seçimlerinde Senato'ya seçilmesine rağmen kamuoyundan uzakta kalmıştı.

Milyarder medya imparatoru, 1994-2011 yılları arasında toplamda dokuz yıl olmak üzere üç kez başbakanlık yapmıştı. Berlusconi'nin 7 milyar dolarlık servetinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Adı çeşitli skandallarla da gündeme gelen Berlusconi, seks partileri, yolsuzluk ve mali suçlardan dolayı yargılanmış, 2013 yılında vergi kaçırma suçundan hüküm giymişti.

İki kez evlenip boşanan ve beş çocuğu bulunan Berlusconi, son olarak 33 yaşındaki hayat arkadaşı Marta Fascina ile birlikte yaşıyordu.

AFP/BK,EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Silvio Berlusconi

Berlusconi 86 yaşında yaşamını yitirdi

Politika42 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

NATO tatbikatı Air Defender 23'e katılan bir Amerikan askeri

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı

Politika6 saat önce
Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

Politika21 saat önce

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

İnsan Hakları11 Haziran 2023
Federal İstihdam Dairesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre iş gücü açığı çekilen meslek dalları geçen yıl 200 ile rekor kırdı.

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Ekonomi11 Haziran 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında uluslararası yakalama emri bulunuyor.

Dokunulmazlık zırhı Putin'i koruyabilir mi?

Dokunulmazlık zırhı Putin'i koruyabilir mi?

Politika10 Haziran 2023

Almanya'da "seçme yaşı 16'ya insin" tartışması

Almanya'da "seçme yaşı 16'ya insin" tartışması

Politika10 Haziran 2023
Ana sayfaya dön