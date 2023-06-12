Berlusconi 86 yaşında yaşamını yitirdi

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. İktidardaki sağ koalisyon ortaklarından Forza İtalia'nın lideri olan Berlusconi, kan kanseri nedeniyle Milan kentindeki San Raffaele hastanesinde 45 gün tedavi görmüş, son olarak 9 Haziran'da yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

2016 yılında kalp ameliyatı geçiren Berlusconi, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Nisan ayı başında da Berlusconi'ye kan kanseri teşhisi konduğu açıklanmıştı. Berlusconi, geçen yıl Eylül ayında yapılan parlamento seçimlerinde Senato'ya seçilmesine rağmen kamuoyundan uzakta kalmıştı.

Milyarder medya imparatoru, 1994-2011 yılları arasında toplamda dokuz yıl olmak üzere üç kez başbakanlık yapmıştı. Berlusconi'nin 7 milyar dolarlık servetinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Adı çeşitli skandallarla da gündeme gelen Berlusconi, seks partileri, yolsuzluk ve mali suçlardan dolayı yargılanmış, 2013 yılında vergi kaçırma suçundan hüküm giymişti.

İki kez evlenip boşanan ve beş çocuğu bulunan Berlusconi, son olarak 33 yaşındaki hayat arkadaşı Marta Fascina ile birlikte yaşıyordu.

AFP/BK,EC