Berlin'in Riyad'a silah satışında "ortak proje" pürüzü

Alman hükümetinin Riyad yönetimine yönelik savunma sanayi ihracatını durdurma kararını bir altı ay daha uzatması, siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Koalisyon ortağı SPD, uzatma kararından memnuniyet duyarken, muhalefetteki Yeşiller partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti İngiltere ve Fransa ile ortak projeler üzerinden hükümetin silah ihracatının sürecek olmasını eleştirdi. Partiler, Alman silahlarının Yemen savaşında kullanılmaya devam edilme ihtimalinin sürdüğünü belirtiyor.

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ise altı ay daha uzatma kararının Alman silahlarının Yemen savaşında kullanılmasını engelleyeceğini savunuyor.

Koalisyon ortakları arasında uzun süredir kararın uzatılmaına ilişkin uzlaşma sağlanamadı. SPD, kararın uzatılmasından yanayken, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) konunun Avrupa'nın ortak savunma politikasını ilgilendirdiğini, bu nedenle Almanya'nın tek başına karar veremeyeceğini savundu.

Eylül ayına kadar uzatılan kararda, İngiltere ve Fransa ile ortak üretilen teçhizatın ihracatına yönelik ise esneklik getirildi. Ancak Nahles, Fransa ve İngiltere ile ortak üretilen savunma sanayi ürünlerinin ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç etmeye devam etmesinin, bu ürünlerin Yemen savaşında kullanılmaması şartına bağlandığını ifade etti.

Son karar uyarınca Berlin'in "ortak üretilen silah ve teçhizatın Yemen savaşında kullanılmaması için çaba harcayacağı" vurgulanıyor.

Muhalefetten eleştiri

Yeşiller’in Eş Başkanı Annalena Baerbock Almanya ve Avrupa’da üretilen silahların hala Yemen’de kullanılma olasılığının var olduğuna dikkat çekti. Baerbock, Almanya'nın ortak üretim teçhizatlar üzerinden ihracata devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun hükümet için silah ihracatında bir "arka kapı" olduğunu söyledi. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti de federal hükümete benzer yönde eleştiriler yöneltiyor.

Almanya’da hükümeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD, 2018 yılının Mart ayında imzaladıkları koalisyon sözleşmesinde, Yemen savaşına doğrudan katılan ülkelere, daha önce onaylanan silahların teslimatı dışında silah satmama kararı almıştı. Silah satışının tümden yasaklanma kararı ise, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının ardından alındı.

Fransa ve İngiltere memnun değil

Almanya’nın Riyad'a silah satışının durdurulmasına yönelik kararı uzatması, savaş uçağı ve tank gibi ürünlerin üretiminde birlikte çalıştığı Fransa ve İngiltere’de memnuniyetsizlik yarattı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile görüşmesi bekleniyor.

Söz konusu görüşmelerden ilkinin, önümüzdeki Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde başkanlığın Fransa’dan Almanya’ya verilme töreni sırasında yapılabileceği belirtiliyor.

dpa / ET, GA

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