Berliner Morgenpost: Aşırı sağ ile mücadelede doğru yolda ilerleniyor

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan yorumda aşırı sağcı terör örgütü kurdukları ve politikacılara, sığınmacılara ve Müslümanlara yönelik saldırı planladıkları için tutuklanan grup üyelerinin yakalanmasının iyimser olmak için yeterli olmadığı vurgulanıyor.

"Almanya iç istihbarat teşkilatı 2019 Eylül'ünde kurulan 'Grup S' isimli grubu çok yakından takip ediyordu. Aşırı sağcı teröristler saldırmadan kilit altına alındı. Almanya için Alternatif (AfD9 gibi partilerin siyasi iklimi sistematik olarak zehirlediği sağa eğilimli bir toplumda bu yakalama başarısı çok iyimser kalıyor. Demokratlar direnirse belki hayatta kalmak için gerçek bir şansları olur."

Berliner Morgenpost gazetesi nefret ve aşırı sağla mücadelede Alman devleti ve güvenlik güçlerinin doğru yolda olduğunu belirtiyor.

"Siyasetçiler yıllarca durumun ciddiyetini göz ardı ettiler. Bugün devleti, hükümeti ya da güvenlik güçlerini eyleme geçmemekle suçlayamayız. Tam tersine, polis ve istihbarat servisleri kendilerini 'sağa' karşı silahlandırmış durumda. Federal hükümet Facebook ve benzeri sosyal paylaşım ağlarında sosyal medya yasası ile nefreti kontrol altına almaya çalışıyor. Doğru yolda ilerleniyor. Baskın ve tutuklamalar görünümlerini yıpratıyor. Nefrete karşı yasalar kışkırtıcıları zayıflatıyor. Eninde sonunda devlet ancak vatandaşı kadar güçlüdür. Devletin nefretle mücadelesinde cesur komşulara ihtiyacı var."

Westfälische Nachrichten gazetesi koronavirüsün hızla yayılmasında Pekin'in tavrı ele alınıyor.

"Çin hızla bir dünya gücü oldu. Ancak Çin dünyaya ne kadar yaklaştıysa, koronavirüs de o kadar hızla ve kontrolsüz yayılıyor. Sadece Asya imparatorluğunda 70 binden fazla virüs bulaşan kişi var. Dünya genelinde de ölümler. Dünya genelinde ekonomik riskler ve kayıplar ise henüz öngörülemiyor. Komünist Parti de artık krizi inkar edemiyor. Koronavirüs Pekin'in güç ilişkilerini sarsıyor. Ancak Pekin izini bırakıyor. Devlet Başkanı Şi kendi sözlerine göre erken aşamalarında durumu tehdit edici olarak tahmin etmişti. Şi Cinping birinci saatten itibaren kriz yöneticisi? Pekin'in güç mücadelesinde her propaganda manevrası doğru."

Darmstädter Echo gazetesi koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı konusunun ön plana çıkmasını ele almış.

"İlaç etken maddelerine ihtiyaç duyan ilaç endüstrisinde olduğu gibi kim kendini Çin'deki adreslere bağımlı kılarsa, yüksek bir bedel ödüyor. Özellikle de elektro mobilite yılında elektirikli arabaların bataryalarında olduğu gibi. Kaiserslautern'deki Opel'de olduğu gibi Avrupa'da üretim kapasitesi daha yeni inşa ediliyor. Bu, batarya fiyatlarını arttırırken, elektrikli araba erişilebilirliğini de azaltacak. Bunun neticesinde muhtemelen karbon salınımı hedeflerine ulaşılamayacak ve AB'ye ceza ödenecek. Bu bize ne öğretiyor? Büyük bağımlılıklar sağlıksızdır. Ve bir nebze risk karışımı bağışıklığı güçlendirir."

DW / SSB, JD

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