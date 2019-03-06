Berlin’den Soylu'nun açıklamalarına yanıt: “Hiç de yararlı olmadı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp" Türkiye'ye gelenlere yönelik "tedbir" aldıkları şeklindeki açıklamaları Almanya’da tepkiyle karşılandı.

Hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, “Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık” diye konuştu.

Alman Hükümeti'nin Almanya'da terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin tutumunun çok net olduğunu söyleyen Adebahr, “Ancak toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamaları ışığında Türkiye’ye seyahat tavsiyeleri ve uyarılarının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise Adebahr şu yanıtı verdi:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr

"Seyahat tavsiyeleri tarafımızdan sürekli olarak gelişmeler bağlamında güncellenmektedir. Şu andaki durumu da çok yakından gözlemlemekteyiz. Seyahat edecek olanların gayet tabii ki bu tavsiyelere bakmalarını öneriyoruz. Türk Hükümeti ile görüşmeler yürütüyoruz… Ayrıca seyahat tavsiyelerinde belirli bir süredir Türkiye’de tutuklanma riski bulunduğu konusuna işaret edildiğini de hatırlatmak istiyorum, bu özellikle Türkiye’nin algısına göre terör örgütlerine yakın olanlar için geçerli. Bunlar zaten tavsiyelerimizde yer alıyor… Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor.”

Basın kartları krizi

Basın toplantısında ayrıca Türkiye'de bazı Alman gazetecilere basın akreditasyonu verilmemesi konusu da gündeme geldi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bizim için konu çok net: Gazeteciler Türkiye'de özgürce görevlerini yerine getirebilmelidirler. Türk Hükümeti'nin sadece Alman değil tüm Avrupalı gazetecilerin bu sorununa hızlıca çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu konuda sadece Türk Hükümeti ile değil gayet tabii ki diğer Avrupalı ortaklarımızla da irtibat halindeyiz. Türk Hükümeti ile sorunların gerektiği gibi çözümü konusunda uzun bir soluğa ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin farkındayız bu nedenle bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

Hükümet Sözcüsü ayrıca Türkiye’de çok sayıda düşünür, sanatçı ve gazeteciye karşı davalar açıldığına dikkat çekmek istediğini kaydederek, “Bunlardan ötürü çok endişeliyiz. Bu davalar hukuk devleti standartlarına göre yürütülmek zorunda. AİHM geçen yıl yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde düşünce özgürlüğüne vurgu yaptı, bir hükümete karşı eleştirilerin ve bilgilerin yayınlanmasının ağır suçlar kapsamında, yani terör örgütü üyeliği olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti” diye konuştu.

Tansiyon yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Berlin'e yaptığı ziyarette iki ülke ilişkilerinde gerilimin geride bırakılması ve normalleşme yönünde adımlar atılması kararlaştırılmıştı.

Ancak Türkiye'de yargı bağımsızlığı, insan hakları, basın özgürlüğü gibi alanlarda sorunların sürmesi, iki ülke arasında gerginliklere yol açmaya devam ediyor. Alman Hükümeti, Türkiye’de hükümete yönelik eleştiride bulunanların çoğu zaman yeterli kanıt olmadan terör örgütü üyeliği suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını, keyfi olarak tutuklandığı görüşünde ve bu bağlamda kendi vatandaşlarının da yargılanmasından rahatsızlık duyuyor.

Geçen aylarda Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısının azalması ilişkilerde bir ölçüde rahatlama sağlasa da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son açıklaması endişelerin artmasına yol açtı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart’ta Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca 26 Şubat tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir mitingde de Türkiye’nin terörle mücadele faaliyetleri konusunda, “Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye’ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya’da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır…” şeklinde konuşmuştu.

Ankara’dan Alman basınına tepki

Soylu’nun bu açıklamalarının Alman basınında geniş yankı bulması, Alman siyasetçilerinin de tepkisine yol açması üzerine Türk Dışişleri, “bağlamdan koparıldığını” savunduğu Soylu’nun ifadelerine açıklık getirmeye çalıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy dün konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye’ye seyahat edecek Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiğini” kaydetti.

Aksoy, “Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir” sözlerini kaydetti.

DW,AFP,dpa/DA,JD

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