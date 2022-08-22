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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau - (27.06.2022 / Elmau Sarayı, Almanya)
ArşivFotoğraf: Kerstin Joensson/AFP/Getty Images
PolitikaAlmanya

Almanya-Kanada enerji iş birliği genişletiliyor

4 saat önce

Kanada'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Scholz, iki ülke arasındaki ham maddeye yönelik iş birliğini genişletmek istediklerini açıkladı. Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz tedariği de masada olacak konular arasında.

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Almanya BaşbakanıOlaf Scholz, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'le birlikte üç günlük bir ziyaret için Kanada'ya gitti. Scholz, Pazar günü Montreal'e vardıktan sonra yaptığı açıklamada, Kanada'yla hammadde konusunda iş birliğini genişletmek istediklerini ve bu ülkenin Rusya'ya benzer zenginlikte doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, iki ülke arasındaki farkın, Kanada'nın güvenilir bir demokrasi olması olduğunu dile getirdi. Olaf Scholz, "Bu, yeni iş birliği alanlarının önünü açıyor. Özellikle de hidrojen ekonomisinin inşasında yakın iş birliği yapmak istiyoruz” diye konuştu. 

Almanya'nın Kanada ile Avrupa Birliği (AB) dışında neredeyse hiçbir ülkeyle olmadığı kadar yakın ve dostane ilişkilere sahip olduğuna da dikkat çeken Almanya Başbakanı, "Sadece ortak değerleri paylaşmakla kalmıyoruz, aynı zamanda benzer bir dünya görüşünü de paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya LNG tedariği de masada olacak

Scholz ve Habeck'e Kanada ziyaretlerinde üst düzey bir ticaret heyeti eşlik ediyor. Scholz, Montreal'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir akşam yemeğinde bir araya gelirken, iki liderin Pazartesi günü de istişarelerde bulunacakları belirtildi. 

Ziyaret sırasında hidrojen üretimi ve nakliyesinde daha yakın bir iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariği ve pil üretimi için önemli olan ve Kanada'da bulunan nikel, kobalt, lityum ve grafit gibi mineral ve metallerin çıkarılmasının desteklenmesi gibi başlıkların da planlanan iş birliğinin kapsamında olduğu belirtiliyor. 

Yaklaşık bir milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Kanada, Rusya'dan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi, ancak yaklaşık 37 milyonluk bir nüfusa sahip. G7 üyesi olan ülke, aynı zamanda Berlin'inNATO müttefiklerinden de biri.

 

dpa / SÖ,ET

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