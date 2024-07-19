Berlin'den İsrail'e eleştiri: Kendini izole ediyor

Berlin, iki devletli çözümü reddeden önergeyi onaylayan İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'e sivilleri koruma ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Almanya'da hükümet, İsrail parlamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddeden önergeyi onaylamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, parlamentodan çıkan kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı pek çok kararla çeliştiğine işaret ederek, "İsrail, bu adımla kendini uluslararası topluluğun çoğunluğundan uzaklaştırmış oluyor ve kendi kendini izole ediyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Hepimiz biliyoruz ki, izolasyon her türlü güvenliğin düşmanıdır" diye konuştu.

Bakanlık Sözcüsü, İsrail parlamentosundan çıkan karar bağlayıcı olmasa bile, İsrail'in meşru güvenlik çıkarlarını Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkıyla uzlaştırma yönünde gösterdikleri çabalarda bir "geri adım" olduğunu savunarak, iki devletli çözümün Berlin için Filistinlilerin de haklarını gözeten tek çözüm olduğunu vurguladı. İsrail'in uzun vadede güvenliğinin de ancak bu çözümle sağlanabileceğini kaydeden Sözcü, "İsrailliler gibi Filistinlilerin de kendi kaderlerini belirleyebileceği bağımsız bir devlette güvenli ve onurlu bir yaşam hakkı vardır" diye konuştu.

İki devletli çözümü reddeden karar, Perşembe günü 68 evet, 9 hayır oyuyla İsrail meclisinden geçmişti. Karar, "İsrail'in kalbinde bir Filistin devletinin kurulmasının İsrail devletinin varlığına ve İsrail vatandaşlarına bir tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle açıklanmıştı.

Baerbock'tan ateşkes çağrısı

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'de ısrarla devam ettirdiği operasyonu eleştirdi. İsrail'in kendini terörizme karşı savunma hakkının bulunduğunu belirten Bakan, yine de uluslararası hukukun her savaş için bazı sınırlar belirlediğine işaret etti. Baerbock, "Gazze'deki bu savaş artık bitmeli. Siviller için Gazze'de güvenli bir yer yok" diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'nin yüzde 80'ini "tahliye bölgesi" ilan ettiğine dikkat çeken Baerbock, "İsrail ordusu tarafından güvenli bölge olarak tanımlanan birkaç yerin dahi sürekli hedef alındığını" ifade etti. İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğünü hatırlatan Bakan, "Sivillerin acilen korunmaya ve güvenliğe ihtiyaçları var" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı diğer yandan, terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim'den bu yana Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını, sivillerin bulunduğu yerleri terör amaçlı suistimal ettiğini savundu.

Baerbock, bölgede sorumluluğu bulunan tüm aktörleri "bütün enerjilerini insancıl ateşkes müzakerelerine yönlendirmeye" çağırdı.

dpa/SÖ,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?