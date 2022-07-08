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Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland
Fotoğraf: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
PolitikaAlmanya

Berlin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

49 dakika önce

Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilk yeşil ışık yakan ülkelerden biri oldu. Alman Federal Meclisi, Sol Parti'nin karşı çıkmasına rağmen bu iki ülkenin ittifaka katılmalarına onay verdi.

https://www.dw.com/tr/berlinden-i%CC%87sve%C3%A7-ve-finlandiyan%C4%B1n-nato-%C3%BCyeli%C4%9Fine-onay/a-62409405

Alman Federal Meclisi'nde bugün yapılan oylamada milletvekilleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmalarına oy çokluğuyla destek verdi. İktidardaki Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyon partileri ile muhaletfetteki Hristiyan Birlik partileri ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekillerinin çoğunluğu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine "evet" dedi. NATO'ya geleneksel olarak karşı olan Sol Partili vekiller ise ittifakın iki üyenin daha katılımıyla genişlemesine karşı çıktı. 

Meclisten geçen destek kararı, daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı'nın da kararı imzalamasıyla bu iki ülkenin üyelikleri için Almanya'daki onay süreci tamamlanmış olacak.

NATO'ya üye 30 ülkenin temsilcileri, ittifakın Brüksel'deki merkezinde geçen Salı günü İsveç ve Finlandiya'nın katılım anlaşmasına imza atmıştı. Almanya'nın yanı sıra Kanada, Estonya, Norveç, Danimarka ve İzlanda da bu iki ülkenin onay sürecini kendi parlamentolarından geçirdi.

Federal Alman Meclisi Genel Kurul Salonu
Federal Alman Meclisi Genel Kurul Salonu Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Avrupa'nın tarihi yazılıyor"

Alman Federal Meclisi'nde oylama öncesi düzenlenen oturumda bir konuşma yapan Alman hükümetinin Dış İlişkilerden" Sorumlu Devlet Bakanı Tobian Lindner, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Avrupa ve tüm dünyada tecrübe ettiğimiz şok karşısında İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na planlanan üyelikleri bizim ve ortaklarımız için olağanüstü bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Lindner, "Bu katılımlar, Avrupa'da çarpıcı bir şekilde değişen güvenlik durumu nedeniyle sadece iki Kuzeyli ortağımıza sadece ek güvenlik sağlamıyor, bu aynı zamanda tüm NATO'nun gücü ve ortaklığı açısından bir kazanç" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht
Alman Savunma Bakanı Christine LambrechtFotoğraf: Office of the Kosovo Prime Minister

"Avrupa'nın tarihinin nasıl yazıldığına tanık oluyoruz" diyen Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht de konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın yıllardır sürdürdüğü geleneksel tarafsızlık politikasına dikkat çekti. "Böyle temel bir ilkeye, ancak gerçekten kökten değişim yaratan bir olay meydana geldiğinde veda edilir" diyen Lambrecht, NATO'nun büyümesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj olduğunu söyledi. Lambrecht, "Putin'in yıkmak istediği güvenlik mimarisi ve barış düzenini güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nini itirazını sonlanması üyelik yolunu açmıştı

"Terör örgütleri"ne destek verdiği gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz eden Türkiye, geçen hafta imzalanan üçlü mutabakat muhtırasının ardından her iki ülkenin de üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. İmzalanan belgeye göre, her iki ülke de başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle" mücadelede somut adımlar atılması ve Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunun kaldırılması yönünde Ankara'ya güvence verdi.  

dpa,AFP/HS,GY

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