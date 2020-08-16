Berlin’deki trafik kazasında radikal islamcı şüphesi

Berlin çevreyolunda Salı akşamı üç farklı yerde meydana gelen ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazalarında radikal İslamcı şüphesi bulunduğu belirtildi.

Savcılık sözcüsü çarpışmalar sonrasında yaptığı açıklamada, “Eldeki bulgular olayın radikal İslamcı motivasyonlu bir saldırı olduğunu gösteriyor” dedi. Sözcü, 30 yaşındaki Iraklı şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğuna dair belirtilerin bulunduğu da sözlerine ekledi.

“Koşullar nedeniyle kazanın tesadüfen meydana gelmediğini düşünüyoruz” diyen sözcü, çarpışmaların kasıtlı olarak yapıldığını düşündüklerini ve şüpheli hakkında birden fazla cinayete teşebbüs etme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

30 yaşındaki Iraklı’nın arabasıyla Berlin çevreyolunun şehir merkezine yakın üç yerinde çarpışmaya neden olduğu ifade edildi. Berlin itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada üç kişinin ağır, üç kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında bir motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonucu üçü ağır altı kişi yaralandı.

Mühimmat kutusu bulundu

Polis sözcüsü olay sonrası yaptığı açıklamada, şüphelinin yanında bir cephane kutusu bulunduğunu söyledi. Polis tarafından durdurulduğunda şüphelinin kutuda “tehlikeli bir maddenin” bulunduğunu söylediğini aktaran sözcü, adli tıp uzmanları tarafından kutunun röntgeninin çekildiğini ve bu vasıtayla kutunun mühimmat depolamaya uygun olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sözcü kutunun yüksek basınçlı su tabancası yardımıyla açıldığını ancak kutuda şüpheli bir madde bulunmadığını, sadece aletlerin yer aldığını aktardı. Sözcü, şüphelinin sürdüğü arabada patlayıcı izine rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

30 yaşındaki şüphelinin trafik kazalarına neden olmadan önce İnternette bu planına dair bilgi paylaştığı kaydedildi. Şüphelinin kendi Facebook sayfasında çarpışmaları gerçekleştirdiği arabanın fotoğrafları ile dini sözler paylaştığı belirtildi.

Kazalar ve ardından polisin olay yeri incelemesi nedeniyle Berlin çevreyolunda uzun süre aksaklıklar meydana geldiği kaydedilirken, otoyoldaki bütün engellerin kaldırıldığı aktarıldı.

dpa/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe