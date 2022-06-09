Berlin'deki olayda "Türkiye bağlantılı afiş" bilmecesi

Berlin'de dün kalabalığa dalarak bir kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına yol açan zanlının Ermeni asıllı bir Alman olduğu ve otomobilde Türkiye ile ilgili siyasi mesajlar içeren afişler bulunduğu bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün kullandığı otomobille kalabalığa dalarak bir kadının ölümüne, 9'u ağır 29 kişinin yaralanmasına yol açan zanlıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Berlin eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, zanlının geçmişte psikolojik sorunlardan kaynaklı olaylar nedeniyle poliste kaydının bulunduğunu belirterek olayın arka planıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

Ermeni kökenli 29 yaşındaki zanlının 2015 yılında Alman vatandaşlığına geçtiğini belirten Spranger, yaralama, mülke izinsiz giriş ve hakaret vakaları nedeniyle geçmişte hakkında açılmış soruşturmalar bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye bağlantılı" afişler ayrıntısı

Zanlının daha önce siyasi ya da aşırılıkçı olaylar nedeniyle dikkat çekmediğini belirten Spranger, otomobilde suçun üstlenildiği bir yazıya ulaşılmadığını, sadece "afişler" bulunduğunu kaydetti. Zanlının kullandığı otomobilde Türkiye bağlantılı siyasi mesajlar içeren afişler bulunduğu daha önce açıklanmıştı. Spranger afişlerin içeriğiyle ilgili bilgi vermezken "Bu afişlerin olayla ne ölçüde bağlantılı olduğu soruşturma kapsamında inceleniyor. Bu nedenle şu anki bilgiler temelinde dünkü olayı psikolojik sorunlu bir kişinin cinnet geçirmesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Polisten yapılan açıklamada da otomobilde bulunan afişlerin "içerik olarak olayla bağlantılı olmadığı", afişlerin kime ait olduğunun da bilinmediği kaydedildi. Otomobilin zanlının kız kardeşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Olay yerinde yakalanan zanlının evinde polisin aramalar yaptığı ve cep telefonu ile bilgisayarı üzerinde titiz incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

dpa / BK,ET