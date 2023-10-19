Berlin'deki İsrail protestolarında onlarca gözaltı

Almanya'da İsrail'e yönelik protesto gösterileri, polis yasağına karşın sürüyor.

Başkent Berlin'in Neukölln semtindeki gösterilerde polis, Filistin yanlısı protestoculara müdahalede bulundu. Olaylarda sokaklardaki bazı araçların protestocularca ateşe verildiğini belirten Berlin polisi, göstericilerin emniyet güçlerine taş ve şişe fırlattığını bildirdi.

Protestoculara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis tarafından bu sabah yapılan açıklamada, olaylarda çok sayıda polis memurunun yaralandığını duyurdu. Alman polisi, yaralananlar arasında "olay yerinden geçenlerin" ve emniyet güçlerine "direnen" kişilerin de bulunduğunu belirtti.

Bölgedeki dpa muhabiri, olaylarda onlarca göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail'e yönelik protestolar kapsamında Berlin'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı binası önünde de yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'de protestocular tarafından atılan havai fişekler Fotoğraf: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Diğer kentlerdeki gösteriler

Almanya'da dün akşam Frankfurt ve Nürnberg gibi kentler de protestolara sahne oldu.

Polis, Frankfurt'taki protestoda göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Protestoya 100 civarında kişinin katıldığı bildirildi. Polis, Nürnberg'deki protestoda ise yaklaşık 500 katılımcı olduğunu duyurdu.

Hamburg'da ise polis Filistin gösterilerine yönelik yasağını bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde uzattı. Yasak geçen Pazar günü uygulanmaya başlamıştı.

Başta Berlin olmak üzere Alman kentlerinde Salı akşamı da Filistin yanlısı göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Berlin'de dün sabaha karşı kimliği belirlenemeyen iki kişi bir sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlemişti.

Almanya'da İsrail karşıtı olan ya da Filistin'e destek veren gösteriler, polis tarafından büyük oranda yasaklanmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı, yasağın uygulanması için "sert polis müdahalesine başvurulacağını" duyurmuştu.

DW,dpa,AFP/CÖ,HS

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